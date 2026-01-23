Accueil » Galaxy S26 Ultra : Cobalt Violet et 60W, le futur fleuron de Samsung se dévoile

À quelques semaines de l’Unpacked attendu fin février, le Galaxy S26 Ultra se dessine par petites touches : d’abord les couleurs, ensuite le design — et, en arrière-plan, une fiche technique qui semble davantage viser l’optimisation que la révolution.

Dernière fuite en date : une palette de six finitions, avec des rendus non officiels jugés « assez proches » pour se faire une idée crédible du futur flagship.

Galaxy S26 Ultra : 6 teintes au menu, avec deux probables exclus web

Plusieurs sources convergent sur une liste de six coloris pour le Galaxy S26 Ultra : Black, White, Sky Blue, Cobalt Violet, Silver Shadow, Pink Gold. Dans ce scénario, quatre seraient les finitions « grand public » mises en avant au lancement, tandis que Silver Shadow et Pink Gold pourraient être des exclusivités en ligne (une stratégie déjà bien installée chez Samsung).

Des rendus circulent pour les quatre teintes principales (noir, blanc, bleu ciel, violet cobalt). Ils ne viennent pas de Samsung, mais les rendus fournis par la source sont suffisamment réalistes pour anticiper le rendu final avant l’annonce officielle.

C’est typiquement le genre de fuite qui sert moins à « révéler » qu’à valider une direction : Samsung resterait sur des tons sobres, avec un seul vrai « statement color » (le violet), là où certains attendaient une rupture plus audacieuse.

Au-delà des couleurs : quelques évolutions qui comptent vraiment

Les coloris font parler, mais les rumeurs les plus intéressantes touchent aux usages. Pour la photo, le Galaxy S26 Ultra améliora le rendu en basse lumière : plusieurs fuites évoquent un objectif principal à ouverture plus large (et aussi sur le téléobjectif périscopique), un changement discret sur le papier mais potentiellement très visible en conditions nocturnes.

Côté professionnel, le Galaxy S26 Ultra va se vanter d’un « Privacy Display » : Samsung aurait laissé filtrer l’existence d’un mode/écran de confidentialité via ses communications autour de Good Lock/One UI, avec un basculement rapide (tile) évoqué par 9to5Google et Android Authority.

Sous le capot, le smartphone devrait se vanter d’une puce Snapdragon ou Exynos selon les marchés : des rumeurs continuent de citer un Exynos 2600 gravé en 2 nm pour certaines régions, même si la répartition exacte (Ultra inclus ou non) reste incertaine à ce stade. De plus, plusieurs sources parlent d’une batterie autour de 5 000 mAh (sans hausse majeure) et d’une charge filaire pouvant monter à 60 W, ce qui serait plus notable que le chiffre de capacité lui-même.

Samsung polit son Ultra, plutôt que de le réinventer

L’impression qui se dégage est assez « Samsung 2026 » : un Ultra qui se joue sur les détails — une photo mieux armée en basse lumière, un écran plus protecteur pour la vie privée, une charge plus rapide — pendant que l’esthétique reste volontairement premium et consensuelle, avec une dose de personnalité via le violet.

Ce choix est cohérent : sur un marché où la différenciation matérielle pure devient plus coûteuse, la couleur n’est plus un simple accessoire. C’est un outil de storytelling — et, parfois, le meilleur moyen de faire « nouveau » sans casser la recette.