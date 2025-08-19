Galaxy S26 Pro : écran plus grand, batterie boostée et puce 2 nm attendus en 2026

Alors que la sortie de la série Galaxy S26 est encore à plusieurs mois, les premières fuites commencent à dessiner un portrait plus clair du prochain Galaxy S26 Pro, qui viendra succéder au S25. Et cette fois, il s’agit d’un vrai modèle à part entière, positionné comme le « compact flagship » de la série — une alternative haut de gamme, mais dans un format plus contenu.

D’après le célèbre leaker Digital Chat Station sur Weibo, le Galaxy S26 Pro (numéro de modèle SM-S9420) proposera un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,27 pouces, contre 6,2 pouces pour le Galaxy S25.

La légère augmentation de taille pourrait s’expliquer par des bordures plus fines, sans agrandir la coque du téléphone. Il faut s’attendre à des améliorations habituelles chez Samsung : meilleure luminosité, meilleure colorimétrie, et peut-être même un écran partagé avec celui du Galaxy S26 Ultra.

Le Galaxy S26 Pro intégrerait une batterie de 4 175 mAh, que Samsung pourrait arrondir en communication à 4 300 mAh. Cela représente +300 mAh par rapport au modèle précédent.

Mais face à la concurrence, cela reste modeste. Le OnePlus 13T embarque par exemple une batterie silicium-carbone de 6 260 mAh, bien plus endurante. Reste à voir comment Samsung optimisera l’autonomie via l’efficacité énergétique de ses nouvelles puces.

Galaxy 26 Pro : Une recharge (enfin) plus rapide ?

Côté recharge, rien n’est confirmé, mais plusieurs indices suggèrent une montée en gamme. Si le Galaxy S26 Ultra passe à 60W, on peut espérer que le Galaxy S26 Pro dépasse les 25W actuels. D’autant que le Galaxy A56, un modèle milieu de gamme, propose déjà une charge 45W.

Samsung pourrait donc enfin réduire l’écart avec ses concurrents Android les plus agressifs sur la charge rapide.

Les premières informations laissent entendre que deux versions du Galaxy S26 Pro seront disponibles :

Une avec le Snapdragon 8 Elite 2 (probablement pour les marchés hors Europe).

Une autre avec le nouveau Exynos 2600 gravé en 2 nm, développé en interne.

Les deux seraient couplées à un minimum de 12 Go de RAM, avec le support du Qi2 pour la recharge sans fil, et un second module NFC, probablement pour une meilleure précision de paiement sans contact.

Date de lancement : janvier 2026 ?

Selon le calendrier habituel de Samsung, la gamme Galaxy S26 (S26, S26 Pro, S26 Ultra, et potentiellement un S26 Edge) devrait être dévoilée en janvier 2026. Les teasers pourraient démarrer dès décembre 2025.

Avec ce Galaxy S26 Pro, Samsung semble vouloir renforcer une offre haut de gamme mais compacte, face à une demande croissante pour des téléphones puissants mais faciles à manier. Si les améliorations sont modestes, le changement de nom (« Pro » au lieu de « standard ») pourrait signifier un repositionnement marketing stratégique, visant à mieux distinguer ce modèle des versions Ultra et Edge.

Nous attendons encore la confirmation officielle — mais ces premières informations donnent déjà un bon aperçu de ce que Samsung nous prépare pour 2026.