Xiaomi 16 Ultra, Honor Magic 8 Ultra, Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra : les capteurs photo dévoilés

Les grandes marques chinoises s’apprêtent à lancer leurs gammes standard et Pro d’ici la fin du mois, mais ce sont surtout les modèles Ultra attendus pour le premier semestre 2026 qui retiennent l’attention.

Leaker réputé, Digital Chat Station a révélé de nouveaux détails sur les capteurs principaux de ces smartphones haut de gamme.

Xiaomi 16 Ultra : triple capteur avec zoom continu

Le Xiaomi 16 Ultra miserait sur un capteur principal OmniVision OV50X de 50 mégapixels, un grand module de 1 pouce personnalisé. Il serait épaulé par un périscope de 200 mégapixels avec zoom optique continu 3x à 5x, et un ultra grand-angle de 50 mégapixels, le Sony LYT-600.

De quoi offrir un trio polyvalent pour couvrir aussi bien les paysages que les portraits zoomés.

Honor Magic 8 Ultra : double capteur principal

Chez Honor, le Magic 8 Ultra devrait proposer une approche originale avec un double module principal un OV LOFIC 1/0,98 » de 50 mégapixels, et un téléobjectif périscope 200 mégapixels Samsung HP9, offrant un zoom optique 4,3x à 7x.

Cette configuration s’annonce taillée pour la photo de nuit et les prises de vue à longue distance.

Vivo X300 Ultra : la puissance du 200 mégapixels

Le Vivo X300 Ultra opterait pour un capteur principal Sony LYT-990 (200 MP) au format 35 mm. Il serait accompagné par un périscope téléobjectif Samsung HPB de 200 mégapixels, et un ultra grand-angle dédié.

Avec cette double signature 200 mégapixels, Vivo vise la précision extrême sur les détails et les zooms.

Oppo Find X9 Ultra : le plus polyvalent

Enfin, le Oppo Find X9 Ultra pourrait proposer l’arsenal le plus complet, avec quatre capteurs :

un Sony LYT-900 200 200 mégapixels personnalisé en capteur principal,

un ultra grand-angle freeform 50 mégapixels,

un périscope 200 mégapixels,

un autre périscope 50 mégapixels capable de monter jusqu’à 200x en zoom numérique.

OPPO semble donc vouloir frapper fort en offrant une polyvalence maximale, des plans larges aux zooms extrêmes.

Ces fuites laissent entrevoir une nouvelle génération de flagships chinois axés sur la photo haut de gamme. Si Xiaomi et Honor misent sur des équilibres différents (zoom continu et double capteur principal), Vivo et OPPO semblent vouloir séduire avec la surenchère du 200 mégapixels.

Rendez-vous en 2026 pour voir lequel s’imposera comme le nouveau roi de la photographie mobile.