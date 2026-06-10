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Galaxy A27 : Samsung préparerait une hausse de prix malgré des évolutions modestes

Galaxy A27 : Samsung préparerait une hausse de prix malgré des évolutions modestes

Le Galaxy A27 continue de se dévoiler avant son lancement attendu cet été. Après les premières fuites sur son design, sa puce Snapdragon et son coloris Awesome Mint, c’est désormais son prix européen qui apparaît. Et la nouvelle risque de faire grincer quelques dents.

Selon une récente fuite, le Galaxy A27 serait lancé en Europe à 349 € dans sa version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le modèle 8 Go + 256 Go grimperait à 439 €.

Une hausse jusqu’à 70 €

La comparaison avec le Galaxy A26 est directe. Son prédécesseur était vendu 299 € en version de base et 369 € dans sa configuration supérieure. Samsung appliquerait donc une hausse de 50 € sur l’entrée de gamme et de 70 € sur le modèle le mieux équipé.

Une augmentation difficile à ignorer sur un segment où chaque euro compte.

Galaxy A27 5G 6/128GB = 349 Euro

Galaxy A27 5G 8/256GB = 439 Euro A26 was 299/369. ouch. can’t even buy cheap phones cheaply anymore. — Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 9 juin 2026 à 01:16

Le Galaxy A27 serait équipé d’un écran 6,7 pouces d’une résolution full HD+, d’une puce Snapdragon 6 Gen 3, d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, d’une caméra frontale de 12 mégapixels et d’une batterie 5 000 mAh avec charge filaire 25W.

La puce Qualcomm remplacerait le Exynos 1380 du Galaxy A26, ce qui pourrait améliorer l’efficacité et les performances.

Mais tout n’irait pas dans le bon sens. L’ultra grand-angle passerait de 8 mégapixels à 5 mégapixels, tandis que le support microSD aurait disparu.

Le vrai coupable : le prix de la mémoire

Cette hausse ne viendrait pas forcément d’une montée en gamme ambitieuse. Elle serait surtout liée à l’augmentation des prix de la mémoire, qui touche déjà plusieurs fabricants. Samsung chercherait donc à préserver ses marges dans un contexte de composants plus coûteux.

Reste que pour les consommateurs, le résultat est simple : un smartphone milieu de gamme plus cher, sans évolution franchement spectaculaire.

Un lancement attendu cet été

Le Galaxy A27 devrait être présenté entre juin et août 2026.

Comme souvent avec Samsung, les offres opérateurs, remises de lancement et promotions pourraient rendre le prix plus acceptable. Mais au tarif officiel, le Galaxy A27 devra prouver que son passage à Snapdragon suffit à justifier une addition plus salée.