Samsung Galaxy S26 : premières images des maquettes, un air d’iPhone 17 Pro

Des images de maquettes du Galaxy S26 viennent de faire surface en ligne, partagées par le leaker bien connu @SonnyDickson. Elles dévoilent trois modèles attendus : le Galaxy S26, le Galaxy S26 Edge (qui remplacerait la version Plus), et le Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26 Edge : Un design qui rappelle l’iPhone 17 Pro

La grande surprise vient du Galaxy S26 Edge. Contrairement aux générations précédentes, le Galaxy S26 Edge adopte un module photo horizontal, rappelant les Google Pixel mais aussi les futurs iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro. Les capteurs photo restent alignés verticalement, tandis que le flash conserve sa position habituelle.

Ce nouveau design ne serait pas seulement esthétique : l’espace libéré dans le bloc photo permettrait d’intégrer une batterie plus grande de 4 200 mAh, contre 3 900 mAh sur le S25 Edge, tout en réduisant l’épaisseur de 5,8 mm à 5,5 mm.

Un bloc photo pour toute la gamme

Autre changement visible : tous les modèles semblent désormais adopter un bloc caméra. Même le Galaxy S26 Ultra, qui garderait des lignes plus familières, devrait avoir un léger renflement pour accueillir ses nouveaux capteurs principal et téléobjectif améliorés.

Nouvelles technologies attendues

Les maquettes révèlent aussi un cercle en creux au dos, indice probable de l’intégration native du chargement sans fil Qi2 grâce à des aimants. Par ailleurs, les trois modèles affichent des coins plus arrondis, confirmant une rumeur qui évoquait des bords plus doux sur le Galaxy S26 Ultra.

Lancement et stratégie Samsung

Ces premiers aperçus confirment que Samsung reste prudent : le design le plus audacieux serait réservé au Galaxy S26 Edge, afin d’attirer les utilisateurs tentés par le look des iPhone ou des Pixel, tandis que le Ultra conserverait une identité plus traditionnelle.

La présentation officielle devrait avoir lieu en janvier 2026, mais en attendant, Samsung occupe déjà le terrain avec le lancement du Galaxy S25 FE et des Galaxy Tab S11.

Avec ce design qui se rapproche de celui des iPhone 17, Samsung semble vouloir séduire de nouveaux utilisateurs sans bousculer ses fidèles. Reste à voir si cette barre photo horizontale deviendra un nouveau standard dans le design des smartphones premium.