Galaxy S26 : Samsung prépare ses smartphones les plus fins, sans sacrifier la batterie

Alors que la série Galaxy S25 n’est pas encore entre toutes les mains, les premières fuites autour de la future gamme Galaxy S26 font déjà beaucoup parler d’elles.

Et pour cause : Samsung miserait sur une refonte complète de son design, avec pour objectif affiché de proposer les Galaxy les plus fins jamais conçus… sans sacrifier la batterie ni la robustesse.

Galaxy S26 : Un design plus fin, sans compromis sur l’autonomie

Selon un rapport relayé par plusieurs leakers réputés, la prochaine génération de smartphones Galaxy — attendue pour janvier 2026 — pourrait introduire trois modèles redessinés : le Galaxy S26 Pro, le Galaxy S26 Edge et le Galaxy S26 Ultra. Tous devraient bénéficier de réductions notables d’épaisseur.

Le Galaxy S26 Pro, qui viendrait remplacer le modèle « de base », serait limité à 6,7 mm d’épaisseur, contre 7,2 mm pour le S25. Le Galaxy S26 Edge, plus ambitieux sur le design, tomberait à 5,5 mm, un exploit compte tenu de la taille de la batterie intégrée : 4 200 mAh, soit un gain net par rapport aux 3 900 mAh du Galaxy S25 Edge.

Enfin, le Galaxy S26 Ultra, quant à lui, serait légèrement affiné, passant de 8,2 mm à 7,8 mm. Une réduction plus modeste, compréhensible du fait de la présence du S Pen, toujours intégré dans le châssis.

Ces chiffres seraient issus de prototypes internes et pourraient encore évoluer d’ici la sortie officielle. Néanmoins, Samsung semble prêt à relever le défi du design ultra-fin, sans pour autant sacrifier les composants internes, une prouesse technique si elle se confirme.

Une réponse à l’iPhone 17 Air ?

L’objectif pour Samsung est clair : rivaliser frontalement avec Apple, qui préparerait également un iPhone 17 Air avec une épaisseur similaire de 5,5 mm. Sur le papier, la guerre du design est relancée, et les deux géants se positionnent pour séduire les amateurs de finesse et d’élégance, tout en conservant puissance et autonomie.

Toujours premium côté Ultra

Malgré sa finesse accrue, le Galaxy S26 Ultra conserverait les atouts de la gamme haut de gamme, notamment le capteur photo principal de 200 mégapixels, un système de recharge amélioré, et probablement les fonctions Galaxy AI introduites dans les modèles précédents.

La présence du S Pen continue d’imposer certaines contraintes sur l’épaisseur, mais le repositionnement général de la gamme semble indiquer que Samsung revoit toute sa hiérarchie. Le modèle « Pro » remplacerait le standard, et le Edge serait la vitrine technologique côté design.

Prix et disponibilité

La série Galaxy S26 devrait être officialisée en janvier 2026, à des tarifs proches de ceux des modèles actuels. Voici ce que les premières rumeurs suggèrent :

Galaxy S26 Pro : à partir de 799 dollars

Galaxy S26 Edge : environ 1 099 dollars

Galaxy S26 Ultra : à partir de 1 299 dollars

Cela dit, une légère hausse tarifaire n’est pas à exclure, notamment en raison du rebranding « Pro » et des coûts liés au nouveau design.

Vers une nouvelle ère de finesse chez Samsung ?

Avec cette nouvelle génération, Samsung semble vouloir repousser les limites du format « slim » tout en conservant des performances de haut vol. Si les fuites se confirment, la série Galaxy S26 pourrait bien redéfinir les standards du smartphone haut de gamme, en alliant élégance extrême, puissance, et autonomie renforcée.

Reste à savoir si cette finesse extrême séduira le grand public… ou ravivera les craintes autour de la durabilité. Réponse début 2026.