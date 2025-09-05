Accueil » Acemate : le robot de tennis intelligent qui joue comme un vrai adversaire

Acemate : le robot de tennis intelligent qui joue comme un vrai adversaire

Acemate : le robot de tennis intelligent qui joue comme un vrai adversaire

Oubliez les traditionnels lance-balles statiques. Incubé par SwitchBot, Acemate, actuellement en campagne sur Kickstarter, promet une véritable révolution dans l’entraînement solo.

Plus qu’un simple robot qui envoie des balles, il est capable de se déplacer, de renvoyer vos coups, et de simuler de vrais échanges, grâce à ses roues omnidirectionnelles, ses caméras 4K et son IA embarquée.

Un sparring partner en mouvement

Présenté lors de l’IFA 2025, il est équipé de quatre roues motorisés lui offrant une mobilité fluide à 360°, Acemate se déplace sur tout le court, ajuste sa position et renvoie coups droits, revers, slices ou topspins en temps réel.

Le mode Rally est la star : le robot échange des balles depuis la ligne de fond, ajuste le rythme et imite la dynamique d’un adversaire humain.

Côté performance, il n’est pas en reste :

Vitesse des frappes : jusqu’à 130 km/h

Spin : 60 rotations/seconde

Déplacement : 5 m/s

Lobs : jusqu’à 8 m de hauteur

Cadence : intervalle ajustable entre 1,5 et 12 secondes

Capacité : 30 balles en Rally Mode, 130 en Serve Mode

Vision stéréo et IA embarquée

Grâce à ses deux caméras 4K, Acemate voit en profondeur comme un œil humain. Résultat : il analyse avec précision vos frappes (placement, vitesse, spin) sans aucun capteur porté.

L’IA fournit :

Détection dedans/dehors et zones de frappe

Analyse des mécaniques de swing

Feedback en temps réel sur smartphone ou Apple Watch

Bilan complet de la séance (calories, statistiques, précision au service)

Cerise sur le gâteau : il peut même estimer votre classement NTRP en fonction de vos performances.

Filet intégré et autonomie pratique

Particularité unique : un filet extensible breveté sur le dessus récupère la majorité de vos retours, permettant des rallies quasi illimités sans ramasser les balles.

Pratique aussi :

Gestes de contrôle (un signe de la main suffit pour lancer ou arrêter)

Batterie : 4 h d’autonomie

Dimensions compactes : 45×55×50 cm (jusqu’à 170 cm avec filet)

Poids : 19 kg, transportable dans un coffre de voiture

Pourquoi Acemate c’est différent d’un lance-balles classique ?

Un lance-balles traditionnel se contente de tirer. Acemate joue avec vous. Il suit vos coups à la centimètre près, se déplace intelligemment, adapte ses frappes et propose des routines illimitées (rally, services, lobs, volées, schémas évolutifs).

Que vous soyez débutant, joueur de club ou compétiteur, il s’adapte à votre niveau et à vos objectifs.

Prix, financement et livraison

Prix Kickstarter : à partir de 1 499 dollars

Montant déjà récolté : 2 400 693 dollars (objectif initial : 30 000 dollars)

Backers : plus de 1 500 contributeurs

Livraison prévue : août 2025

Campagne encore ouverte 50 jours

Avec Acemate, le tennis franchit une nouvelle étape vers l’entraînement solo intelligent. Plus rapide, plus réaliste et paradoxalement moins cher que certaines machines traditionnelles, ce robot qui joue comme un vrai partenaire pourrait bien devenir l’outil rêvé des passionnés… et des coachs en manque de sparring partners fiables.