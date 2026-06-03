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Amazfit Balance 3 : presque tout de la Balance Ultra, mais à 369,9 euros

Amazfit Balance 3 : presque tout de la Balance Ultra, mais à 369,9 euros

Amazfit complète sa nouvelle gamme sportive avec la Balance 3, une montre connectée qui reprend l’essentiel des fonctions de la Balance Ultra tout en abaissant nettement le prix.

La principale différence se joue sur les matériaux : ici, le titane laisse place à l’acier inoxydable. La montre conserve toutefois une étanchéité 10 ATM et un verre saphir, déjà présent sur ce modèle plus accessible.

Amazfit Balance 3 : Grand écran AMOLED et autonomie solide

La Balance 3 embarque un écran AMOLED de 1,5 pouce capable d’atteindre 3 000 nits de luminosité. Avec son diamètre de 51,4 mm, elle reste imposante, mais son épaisseur descend à 14,6 mm capteurs inclus.

La batterie de 658 mAh offre jusqu’à 21 jours d’autonomie, ou 7 jours avec l’affichage permanent activé.

La montre peut surveiller en continu :

Fréquence cardiaque

Saturation en oxygène

Température cutanée

Stress

Sommeil

Cycle menstruel

Elle prend également en charge plus de 180 modes sportifs, le GPS, le NFC pour les paiements, les appels Bluetooth, les assistants IA, ainsi que 64 Go de stockage pour la musique, les cartes et les applications.

Un prix beaucoup plus agressif

La Balance 3 est disponible en précommande sur la boutique d’Amazfit, avec des livraisons prévues à la mi-juin. Son prix est fixé à 369,99 euros pour la version Stainless Steel et 449,9 € pour la version Titanium, soit 230 euros de moins que la nouvelle Balance Ultra.

Avec la Balance 3, Amazfit propose probablement le modèle le plus équilibré de sa nouvelle gamme. Elle abandonne le titane et une partie de l’autonomie extrême, mais conserve les fonctions clés : écran très lumineux, verre saphir, suivi santé avancé, GPS, NFC et longue endurance.

Pour beaucoup d’utilisateurs, ce compromis pourrait être plus séduisant que la version Ultra.