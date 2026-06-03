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Microsoft ACS : un standard open source pour mieux contrôler les agents IA

Microsoft ACS : un standard open source pour mieux contrôler les agents IA

À mesure que les agents IA deviennent plus autonomes, une question devient centrale pour les entreprises : comment s’assurer qu’ils agissent toujours dans les limites prévues ? Avec l’Agent Control Specification, ou ACS, Microsoft veut apporter une réponse structurée à ce nouveau défi de gouvernance.

Présenté à la Build 2026 comme un standard open source, ACS permet aux équipes de développement, de sécurité et de conformité de définir précisément ce qu’un agent peut faire, ce qu’il doit éviter, quand une validation humaine est nécessaire et quelles preuves doivent être conservées.

Microsoft ACS : Des règles de contrôle portables

Aujourd’hui, les garde-fous des agents IA reposent souvent sur des prompts système, du code personnalisé ou des filtres ajoutés au cas par cas. Cela fonctionne, mais crée des contrôles fragmentés, difficiles à auditer et rarement réutilisables.

ACS propose une couche commune de gouvernance. Les règles peuvent être regroupées dans des fichiers de politiques, capables de suivre l’agent d’un environnement à l’autre.

Des vérifications à chaque étape du workflow

Microsoft prévoit plusieurs points d’interception dans le parcours d’un agent :

Avant la réception d’une entrée utilisateur

Avant l’appel à un outil externe

Après le retour d’un outil

Avant la réponse finale

À chaque étape, une politique peut autoriser l’action, la bloquer, masquer des données sensibles ou demander une approbation humaine.

Un SDK compatible avec les grands frameworks IA

ACS sera proposé sous forme de SDK avec des plugins pour LangChain, OpenAI Agents SDK, Anthropic Agents SDK, AutoGen, CrewAI, Semantic Kernel, Microsoft.Extensions.AI, MCP tools et d’autres environnements.

Cette compatibilité large montre l’ambition de Microsoft : faire d’ACS une couche de contrôle transversale, au-delà de son propre écosystème.

L’agent IA a besoin d’un permis de conduire

Avec ACS, Microsoft ne cherche pas seulement à rendre les agents plus puissants. Il veut les rendre gouvernables. C’est une étape essentielle pour leur adoption en entreprise. Un agent capable d’agir dans plusieurs applications peut devenir extrêmement utile, mais aussi dangereux s’il sélectionne le mauvais outil, expose des données sensibles ou déclenche une action non validée.

ACS pourrait donc devenir pour les agents IA ce que les politiques de sécurité sont devenues pour le cloud : une infrastructure invisible, mais indispensable.