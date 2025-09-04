Accueil » Galaxy S25 FE : Samsung dévoile son nouveau « Fan Edition » avec One UI 8 et Galaxy AI

Galaxy S25 FE : Samsung dévoile son nouveau « Fan Edition » avec One UI 8 et Galaxy AI

En plein IFA 2025, Samsung a levé le voile sur son nouveau Galaxy S25 FE, un smartphone de 6,7 pouces qui reprend l’essentiel des codes de la série S, mais à un tarif plus accessible.

Pas de Galaxy Unpacked pour ce modèle, la présentation s’est faite en ligne, preuve que cette gamme reste une déclinaison plus « raisonnable » des flagships.

Galaxy S25 FE : Écran et performances

Le Galaxy S25 FE est équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2X FHD+ de 6,7 pouces, offrant un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et la technologie Vision Booster pour optimiser la lisibilité en extérieur.

Côté processeur, il embarque le Exynos 2400 (déjà vu sur certains Galaxy S24), épaulé par 8 Go de RAM et un stockage de 128, 256 ou 512 Go. Pas de slot microSD, comme attendu.

Le chipset n’égale pas le Snapdragon 8 Elite du Galaxy S25 « classique », mais profite d’une chambre à vapeur 10 % plus grande pour maintenir des performances stables.

Un quadruple module photo avec IA

Le Galaxy S25 FE propose un ensemble de quatre caméras : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x (jusqu’à 30x en numérique) et une caméra frontale améliorée à 12 mégapixels.

Grâce au moteur ProVisual et aux fonctions Galaxy AI, la photographie gagne en polyvalence : Super HDR pour des couleurs plus réalistes, Nightography optimisé en basse lumière, et Generative Edit pour retoucher les arrière-plans en un clic.

Batterie et charge

La batterie de 4 900 mAh est un léger bond en avant par rapport au modèle précédent (4,700 mAh). Elle prend désormais en charge la charge filaire 45W, permettant d’atteindre environ 65 % en 30 minutes, et la charge sans fil 15W.

Avec ses 190 g et ses 7,4 mm d’épaisseur, le Galaxy S25 FE est plus fin que son prédécesseur. Le design reste fidèle à la série S, avec des coins arrondis et le bloc photo vertical. Quatre coloris sont proposés : Jet Black, Navy, Icy Blue et White. Le tout bénéficie d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

Logiciel et IA

Le Galaxy S25 FE est le premier Galaxy S livré avec One UI 8 (Android 16). On y retrouve l’intégration poussée de l’IA, avec des outils comme Gemini Live (conversations contextuelles en temps réel grâce à la caméra), Entourer pour chercher avec Google, ou encore Now Bar et Now Brief pour des mises à jour personnalisées directement sur l’écran de verrouillage.

Côté sécurité, Samsung introduit Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) pour cloisonner les données de chaque application.

Prix et disponibilité

Bonne nouvelle : pas d’augmentation par rapport au modèle précédent. Le Galaxy S25 FE démarre à 752 euros, disponible dès aujourd’hui, avec six mois offerts de Gemini Advanced. À noter qu’une offre de lancement permet d’acheter le modèle de 256 Go au prix du modèle de 128 Go.

Le Galaxy S25 FE n’est pas une révolution, mais il joue parfaitement son rôle : offrir l’expérience Galaxy S avec un grand écran, un triple capteur polyvalent, une batterie solide et surtout les dernières fonctions Galaxy AI, sans atteindre les tarifs stratosphériques du S25 ou du S25 Ultra. Un choix avisé pour ceux qui veulent rester dans l’écosystème Samsung à prix contenu.