L’Apple Watch dispose déjà de l’un des meilleurs écrans du marché des montres connectées. Mais, Apple travaillerait avec LG Display sur une nouvelle technologie capable d’aller plus loin, notamment en matière de consommation énergétique.

Selon The Elec, LG Display développe actuellement une technologie de fond de panier OLED baptisée HMO, pour « high-mobility oxide ».

Une alternative au LTPO

Aujourd’hui, l’Apple Watch utilise des écrans LTPO, capables de faire varier dynamiquement le taux de rafraîchissement jusqu’à 1 Hz. Cette technologie permet notamment l’affichage permanent tout en limitant l’impact sur la batterie.

Le HMO suivrait une autre logique. Il exploiterait les avantages des transistors à oxyde, naturellement moins gourmands en énergie, tout en évitant certaines étapes complexes de fabrication du LTPO, comme la cristallisation laser ou l’implantation ionique.

Résultat attendu : des écrans potentiellement plus économes, mais aussi moins coûteux à produire.

Une autonomie en ligne de mire

Pour l’Apple Watch, l’enjeu est évident. Malgré ses progrès, l’autonomie reste l’un des points les plus sensibles de la montre d’Apple. Un écran HMO pourrait réduire la consommation de la dalle et permettre soit une meilleure endurance, soit davantage de fonctions actives sans pénaliser la batterie.

À terme, Apple pourrait aussi envisager cette technologie pour l’iPhone, si les performances se montrent suffisantes.

Une arrivée possible en 2027 ou 2028

Le principal défi reste la vitesse de commutation des transistors. Les écrans à oxyde produits aujourd’hui ne sont pas encore toujours adaptés aux exigences d’Apple en matière de définition, de fluidité et de fiabilité.

Selon les informations disponibles, LG Display pourrait être prêt pour des usages smartwatch dès l’année prochaine. Une Apple Watch équipée d’un écran HMO pourrait donc arriver en 2027, voire 2028 si le calendrier industriel glisse.

Apple cherche encore des gains d’efficacité invisibles

Cette évolution illustre parfaitement la stratégie d’Apple sur ses produits matures : améliorer l’expérience non par des ruptures visibles, mais par des optimisations profondes.

Un nouvel écran HMO ne changerait peut-être pas radicalement le design de l’Apple Watch. Mais s’il permet de gagner plusieurs heures d’autonomie, il pourrait avoir un impact très concret au quotidien.