Samsung pourrait revoir en profondeur l’ergonomie de son prochain smartphone pliant. Selon de nouvelles fuites, le Galaxy Z Fold 8 Wide adopterait un format plus large, avec un écran interne de 7,8 pouces au ratio 4:3 et un écran externe de 5,4 pouces.

L’objectif semble clair : rendre le Fold plus naturel à utiliser au quotidien, notamment pour le multitâche, la lecture et les usages proches d’une petite tablette.

Galaxy Z Fold 8 Wide : Un format plus équilibré pour l’écran pliable

Le ratio 4:3 pourrait être l’un des changements les plus importants de cette génération. Les Fold précédents offraient déjà de grands écrans, mais leur format parfois étroit ou allongé limitait certains usages. Un écran plus large permettrait d’améliorer l’affichage des applications, la lecture de documents et le mode écran partagé.

Samsung chercherait ainsi à rendre son pliable moins spectaculaire sur le papier, mais plus confortable dans la vraie vie.

Autre amélioration notable : le poids. Le Galaxy Z Fold 8 Wide pèserait 201 g, contre 215 g pour le Galaxy Z Fold 7. Une baisse significative pour un smartphone pliant, d’autant plus que la batterie passerait à 4 800 mAh avec une recharge filaire 45 W.

Si ces chiffres se confirment, Samsung réussirait à améliorer à la fois l’autonomie et la portabilité, deux critères essentiels sur ce segment.

Une pliure d’écran mieux maîtrisée

Samsung aurait également travaillé sur la charnière et la dalle afin de réduire davantage la pliure visible au centre de l’écran. Selon les fuites, le résultat pourrait rivaliser avec les derniers pliables d’Oppo, souvent salués pour leur discrétion à ce niveau. Ce point restera évidemment à vérifier lors de la prise en main du produit final.

Une photo plus mesurée que sur le modèle Ultra

Côté appareil photo, le Galaxy Z Fold 8 Wide serait plus raisonnable. Les rumeurs évoquent un double module photo avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle. Le téléphone prendrait aussi en charge un mode natif 24 mégapixels.

L’absence du capteur 200 mégapixels du Fold 7 suggère que Samsung pourrait réserver les caractéristiques photo les plus ambitieuses au futur Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Samsung mise sur les bons compromis

Avec le Galaxy Z Fold 8 Wide, Samsung semble privilégier l’usage plutôt que la démonstration technologique. Un format plus large, un poids réduit, une batterie plus grande et une pliure moins visible sont exactement les améliorations que les utilisateurs attendent d’un pliable mature.

La vraie rupture pourrait donc ne pas venir d’un nouveau capteur photo ou d’un design radical, mais d’un meilleur équilibre global. Et sur le marché des smartphones pliants, c’est peut-être précisément ce dont Samsung avait besoin.