Accueil » Galaxy Tab S11 et S11 Ultra : des tablettes XXL dopées à l’IA et pensées pour remplacer votre PC

En amont de l’IFA 2025, Samsung vient de dévoiler en ligne ses nouvelles Galaxy Tab S11 et Tab S11 Ultra, deux tablettes haut de gamme qui misent autant sur la productivité que sur la créativité. Celles-ci arrivent au côté du Galaxy S25 FE, le nouveau « petit Fan Edition » de la marque sud-coréenne.

Au programme : un design affiné, un S Pen redessiné, des fonctions Galaxy AI intégrées dans One UI 8, et surtout un mode DeX étendu qui transforme ces tablettes en véritables postes de travail.

Galaxy Tab S11 et S11 Ultra : Écrans XXL et design premium

La Galaxy Tab S11 Ultra devient la tablette la plus fine jamais conçue par Samsung, tout en conservant son immense écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces avec 120 Hz et 1600 nits de luminosité. Elle gagne aussi une couche anti-reflets, idéale pour une utilisation en extérieur.

La Tab S11 standard, plus compacte, propose un écran AMOLED 2X de 11 pouces avec les mêmes caractéristiques, mais sans traitement anti-reflets. Les deux modèles sont certifiés IP68, résistent à l’eau et à la poussière, et sont disponibles en Gris et Argent.

Caméras et autonomie

Côté photo, la Galaxy Tab S11 Ultra embarque un capteur principal de 13 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et une caméra frontale ultra large de 12 mégapixels. La Tab S11 se contente d’un unique capteur arrière de 13 mégapixels et du même selfie de 12 mégapixels. Rien de révolutionnaire, mais suffisant pour la visioconférence ou la numérisation de documents.

Le modèle Ultra intègre une batterie de 11 600 mAh, tandis que la Tab S11 dispose de 8 400 mAh. Les deux supportent la charge filaire 45W, mais pas de miracle : vu la capacité, il faudra patienter plus d’une heure pour une charge complète.

Galaxy AI et One UI 8 en action

Les Galaxy Tab S11 et S11 Ultra inaugurent une nouvelle vague de productivité grâce à Galaxy AI. Avec Gemini Live, il devient possible de partager son écran et d’obtenir des explications contextuelles en temps réel. Un graphique complexe ? La tablette le résume immédiatement en langage simple.

On retrouve aussi Croquis Génératif pour corriger vos croquis, Outils d’écriture pour reformuler vos textes, Entourer pour chercher enrichi de traductions instantanées, et un overlay flottant d’IA pour résumer n’importe quel contenu sans quitter votre application.

Le nouveau S Pen, fourni dans la boîte, adopte une pointe conique plus précise et un corps hexagonal plus ergonomique.

DeX Extended: un vrai double écran

Grande nouveauté de cette génération : Samsung DeX Extended Mode. Il permet de transformer la tablette en second écran tout en conservant un bureau DeX sur les deux écrans. Résultat : on peut rédiger un document d’un côté et présenter des slides de l’autre, le tout avec une fluidité proche d’un PC.

Il est même possible de créer jusqu’à quatre espaces de travail distincts, chacun dédié à un usage (pro, créatif, personnel…). Ajoutez un clavier Book Cover Slim et vous avez une station de travail complète avec une touche Galaxy AI dédiée.

Puissance et apps créatives

Sous le capot, les deux modèles tournent avec le MediaTek Dimensity 9400+, un processeur puissant même s’il reste derrière les puces Apple M4 et Snapdragon 8 Elite. La Tab S11 démarre avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, extensible à 2 To via microSD. La Ultra grimpe à 16 Go de RAM et 1 To, également extensible.

Samsung mise aussi sur les apps partenaires : Goodnotes (1 an offert), Clip Studio Paint (6 mois + -20 %), LumaFusion (promo -66 %), Notion AI (1 mois offert), ainsi que Sketchbook ou Picsart pour booster la créativité.

Prix et disponibilité

Les tablettes sont disponibles dès aujourd’hui, avec des prix identiques à la génération précédente :

Avec la Galaxy Tab S11 Ultra et la Galaxy Tab S11, Samsung pousse encore plus loin son ambition de faire de la tablette un véritable ordinateur portable. Entre Galaxy AI, DeX Extended et un S Pen amélioré, elles séduiront les pros et créatifs à la recherche de polyvalence.

Mais face aux iPad Pro M4, la question reste ouverte : ces tablettes Android haut de gamme valent-elles leur prix élevé ?