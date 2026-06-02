Samsung devrait profiter de son prochain Galaxy Unpacked de juillet pour présenter ses nouvelles Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2. Mais la marque préparerait aussi un autre wearable, plus discret et surtout plus accessible : le Galaxy Fit 4.

Selon SamMobile, ce nouveau bracelet connecté serait déjà en développement avancé et pourrait être lancé plus tard dans l’année, probablement en septembre.

Un lancement aux côtés du Galaxy S26 FE ?

Contrairement aux nouvelles montres Galaxy Watch, le Galaxy Fit 4 ne serait pas dévoilé pendant l’événement Unpacked consacré aux pliants Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8.

Samsung pourrait plutôt le présenter avec le Galaxy S26 FE et les tablettes Galaxy Tab S12. Une association logique : le Galaxy Fit vise un public plus large, sensible au prix et moins intéressé par les fonctions avancées d’une smartwatch complète.

Un bracelet plus simple qu’une Galaxy Watch

Le Galaxy Fit 4 ne devrait pas fonctionner sous Wear OS. Samsung devrait conserver une plateforme logicielle plus légère, dans la continuité du Galaxy Fit 3. Ce choix permettrait de préserver deux atouts essentiels de la gamme : une autonomie plus confortable et un prix plus contenu.

Le GPS intégré, l’amélioration la plus attendue

Le Galaxy Fit 3 avait séduit par son design, son écran et son tarif abordable, mais il lui manquait une fonction importante : le GPS intégré. Son successeur pourrait corriger cette limite. Pour les coureurs, cyclistes ou marcheurs qui ne veulent pas emporter leur smartphone à chaque sortie, l’ajout du GPS serait une évolution majeure.

Samsung a besoin d’un wearable accessible

Dans un marché où les montres connectées deviennent de plus en plus chères, le retour d’un Galaxy Fit modernisé aurait du sens. Samsung pourrait ainsi proposer une alternative légère aux Galaxy Watch, pensée pour le suivi sportif, le sommeil, les notifications et l’autonomie, sans le coût ni la complexité d’une montre premium.

Le Galaxy Fit 4 ne sera sans doute pas le wearable le plus spectaculaire de Samsung en 2026, mais il pourrait être l’un des plus utiles pour le grand public.