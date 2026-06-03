Meta ajuste encore les règles d’Instagram pour les comptes adolescents. La plateforme teste de nouvelles limites dites « anti-répétition » afin d’éviter qu’un jeune utilisateur voie trop souvent les mêmes types de contenus sensibles, notamment autour de l’anxiété, de la nutrition, de l’image corporelle ou du fitness.

Casser les boucles algorithmiques

L’idée n’est pas forcément de supprimer ces contenus, mais d’éviter leur accumulation. Meta explique vouloir mieux équilibrer les recommandations dans Reels, Explore et le fil d’actualité, afin qu’un adolescent ne soit pas enfermé dans une séquence répétée de vidéos potentiellement anxiogènes.

Cette approche vise directement l’un des effets les plus critiqués des réseaux sociaux : la capacité de l’algorithme à amplifier un centre d’intérêt jusqu’à le transformer en spirale.

Après la polémique du « PG-13 »

Ces nouveaux réglages s’inscrivent dans la continuité des protections pour comptes adolescents déjà renforcées par Meta. L’entreprise avait notamment présenté ses filtres comme inspirés des classifications de films pour les 13 ans et plus, une comparaison qui avait suscité un différend avec la Motion Picture Association avant un accord en mars 2026.

Meta agit aussi sous forte pression. Le groupe fait face à de nombreuses procédures sur l’impact des réseaux sociaux sur les jeunes, dont un procès majeur à Los Angeles lié à l’addiction aux plateformes et à la santé mentale des adolescents.

Instagram cherche moins à filtrer qu’à ralentir

Cette évolution marque un changement intéressant. Le problème n’est plus seulement le contenu interdit, mais la répétition de contenus « acceptables » qui, vus en boucle, peuvent devenir nocifs.

Pour Instagram, c’est un défi délicat : protéger les adolescents sans casser l’engagement qui fait vivre la plateforme. Mais dans un environnement réglementaire et judiciaire de plus en plus exigeant, Meta ne peut plus se contenter de dire que l’algorithme montre simplement ce que les utilisateurs aiment.