Samsung pourrait revoir sa stratégie wearable dès cet été. Selon une fuite repérée dans une mise à jour de l’application Google Wear OS, la marque préparerait trois nouvelles montres : la Galaxy Watch 9, la Galaxy Watch 9 Classic et une Galaxy Watch Ultra 2.

Trois modèles au lieu d’un renouvellement partiel

Android Authority a identifié trois noms de code dans le logiciel Wear OS : Fresh 9, Wise 9 et Project X2. En reprenant la logique de Samsung, ils correspondraient respectivement à la Watch 9, à la Watch 9 Classic et à une nouvelle Watch Ultra.

Si cela se confirme, Samsung lancerait pour la première fois depuis plusieurs années ses trois formats majeurs en même temps. Le retour immédiat d’un modèle Classic serait particulièrement notable, puisque la marque avait pris l’habitude d’alterner cette version une année sur deux.

Le retour durable de la bague rotative

La Galaxy Watch 9 Classic viserait les utilisateurs attachés à la bague physique rotative, l’un des éléments les plus appréciés des montres Samsung. Plutôt que d’attendre 2027 pour un nouveau modèle Classic, Samsung pourrait donc maintenir cette gamme active dès cette génération.

Une Galaxy Watch Ultra 2 plus ambitieuse

Les Galaxy Watch 9 et Watch 9 Classic devraient reprendre la puce Exynos W1000 de la génération précédente. La Galaxy Watch Ultra 2, en revanche, pourrait adopter le nouveau Snapdragon Wear Elite de Qualcomm, ce qui en ferait le modèle le plus intéressant sur le plan technique.

Une fonction héritée de la Pixel Watch

La fuite mentionne aussi l’arrivée possible du raise-to-talk sur des montres Wear OS tierces. Cette fonction permettrait d’activer l’assistant vocal simplement en levant le poignet, sans prononcer de mot-clé.

Pour Samsung, ce serait une amélioration discrète mais précieuse, surtout dans un contexte où les montres connectées deviennent de plus en plus liées aux assistants IA.

Un lancement attendu avec les prochains pliants

Samsung devrait présenter ses nouvelles montres en même temps que ses prochains smartphones pliables, lors d’un événement Unpacked pressenti pour le 22 juillet.

Si cette fuite se confirme, la Galaxy Watch 9 marquerait moins une rupture qu’un recentrage stratégique : une montre standard, une Classic pour les fidèles de la lunette rotative, et une Ultra pensée pour affronter plus frontalement l’Apple Watch Ultra.