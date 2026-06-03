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Nvidia H2+ : le robot humanoïde de référence qui veut accélérer l’ère de la robotique IA

Nvidia H2+ : le robot humanoïde de référence qui veut accélérer l’ère de la robotique IA

Nvidia ne veut plus seulement fournir les puces qui entraînent les modèles d’IA. Avec le Nvidia H2+, son nouveau design de référence humanoïde développé avec Unitree Robotics et Sharpa, le groupe veut devenir l’architecte matériel et logiciel de la prochaine vague de robots intelligents.

Présentée autour du Computex 2026, cette plateforme n’est pas un robot commercial prêt à envahir les usines ou les laboratoires. C’est un modèle de référence, pensé pour aider chercheurs, universités et entreprises à développer plus vite leurs propres humanoïdes.

Un robot de référence plutôt qu’un produit fini

Le NVIDIA H2+ repose sur une idée simple : réduire la fragmentation du développement robotique. Aujourd’hui, concevoir un humanoïde implique d’assembler un corps mécanique, des mains, des capteurs, un système de calcul embarqué et une pile logicielle capable d’apprendre, de décider et d’agir.

Nvidia veut regrouper ces briques dans une plateforme cohérente. Le corps vient du robot humanoïde Unitree H2+, les mains tactiles à cinq doigts sont fournies par Sharpa, tandis que le cerveau repose sur Jetson Thor et l’environnement Isaac GR00T.

Blackwell, Jetson Thor et mains robotiques ultra-réactives

Sur le plan technique, H2+ illustre la manière dont Nvidia transpose son expertise de l’IA générative vers le monde physique. La plateforme intègre un module Jetson AGX Thor T5000 basé sur l’architecture Blackwell. Nvidia annonce jusqu’à 2 070 TFLOPS FP4 et 128 Go de mémoire, avec une enveloppe configurable de 40 à 130 W.

Le robot combine un corps humanoïde Unitree et des mains Sharpa Wave conçues pour la manipulation fine. L’enjeu n’est plus seulement de faire marcher un robot, mais de lui permettre d’interagir avec des objets réels, dans des environnements moins prévisibles qu’un laboratoire.

Cosmos 3 et le défi des données robotiques

Nvidia accompagne cette annonce avec Cosmos 3, un modèle de monde physique destiné à améliorer la compréhension des environnements par les robots.

C’est un point stratégique. En robotique, la rareté des données utiles reste l’un des principaux freins. Contrairement aux modèles de langage, qui peuvent absorber d’immenses volumes de textes, les robots doivent apprendre à partir de mouvements, d’angles de vue, d’échecs physiques et de contraintes du réel.

En générant ou en structurant des données centrées sur le point de vue du robot, Nvidia cherche à réduire ce goulet d’étranglement.

Une stratégie mondiale, au-delà de la Chine

Le partenariat avec Unitree attire l’attention, mais Nvidia veut déjà élargir son réseau. L’entreprise prévoit de collaborer avec des fabricants de robots aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud, afin de proposer des plateformes standardisées aux chercheurs.

La sécurité devient aussi un argument clé. Nvidia met en avant des mécanismes comme Secure Boot et Confidential Computing, destinés à vérifier les logiciels exécutés sur les robots et à protéger les données sensibles.

Nvidia veut devenir l’Android de la robotique humanoïde

Avec son H2+, Nvidia ne vend pas seulement une puce plus puissante. L’entreprise construit une plateforme complète : calcul embarqué, modèles IA, outils de simulation, sécurité et design matériel de référence.

Cette approche rappelle ce qui a fait sa force dans l’IA générative : fournir l’infrastructure sur laquelle tout un écosystème peut bâtir. Si les robots humanoïdes deviennent un marché de masse, Nvidia veut être présent à chaque étage de la chaîne de valeur.

La question reste celle du passage à l’échelle. Les humanoïdes fascinent, mais leur utilité réelle dépendra de leur coût, de leur fiabilité et de leur capacité à travailler dans des environnements complexes. H2+ ne résout pas tout, mais il donne à l’industrie un socle commun pour avancer plus vite.