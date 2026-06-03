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Microsoft Project Solara : un OS Android pour les futurs appareils IA

Microsoft Project Solara : un OS Android pour les futurs appareils IA

Parmi les annonces les plus surprenantes de la Microsoft Build 2026 figure Project Solara, une nouvelle plateforme logicielle conçue spécifiquement pour une génération émergente d’appareils centrés sur les agents IA.

Mais, ce n’est pas son objectif qui attire l’attention. C’est son choix technologique : Microsoft a décidé de construire Solara sur Android, et non sur Windows. Un signal fort qui en dit long sur la manière dont l’entreprise envisage l’avenir du matériel IA.

Un système pensé pour les appareils « agent-first »

Microsoft décrit Project Solara comme une plateforme développée dès l’origine pour les expériences pilotées par des agents intelligents. Contrairement aux PC ou smartphones traditionnels, ces appareils sont conçus autour d’un assistant IA permanent capable d’agir, d’observer son environnement et d’interagir naturellement avec l’utilisateur.

L’objectif n’est plus de lancer des applications, mais de dialoguer avec un agent capable d’exécuter des tâches à travers différents services.

Deux concepts dévoilés à la Build 2026

Pour illustrer sa vision, Microsoft a présenté deux appareils de référence.

Desk Concept

Le premier ressemble fortement à un écran connecté de type Amazon Echo Show. Doté d’un écran tactile et d’un système de reconnaissance faciale, il sert de point d’accès permanent aux agents IA.

L’appareil peut identifier son utilisateur automatiquement et lui fournir des informations ou exécuter des actions en fonction du contexte.

Badge Concept

Le second prototype est plus original. Il prend la forme d’un badge connecté similaire à ceux utilisés dans les entreprises pour accéder aux bâtiments. L’appareil embarque une caméra, un capteur d’empreintes digitales, un microphone ou encore un système d’activation instantanée d’un agent IA.

Microsoft a notamment démontré la possibilité d’enregistrer une conversation et d’obtenir une transcription en temps réel. La caméra permet également à l’agent de voir ce que voit l’utilisateur, ouvrant la voie à des interactions contextuelles beaucoup plus avancées.

Android plutôt que Windows

L’une des annonces les plus marquantes concerne le socle logiciel. Plutôt que d’utiliser Windows, Microsoft a choisi une version d’Android intégrée à sa plateforme Microsoft Device Ecosystem Platform.

Cette décision répond à plusieurs contraintes :

Consommation énergétique réduite

Exécution sur des appareils compacts

Démarrage rapide

Gestion simplifiée des ressources

Compatibilité avec les outils de sécurité professionnels

Microsoft estime que Windows reste pertinent pour les PC traditionnels, mais moins adapté à cette nouvelle catégorie d’objets IA ultra-légers.

Une plateforme destinée aux fabricants

Microsoft ne prévoit pas de commercialiser directement les deux concepts présentés. Les appareils servent de designs de référence destinés aux partenaires industriels. Plusieurs entreprises participeraient déjà aux premiers projets pilotes : AccuWeather, Best Buy, CVS Health et Target.

L’objectif est de permettre aux fabricants de créer leurs propres produits à partir des fondations techniques de Solara.

Microsoft prépare l’après-smartphone

Avec Project Solara, Microsoft semble tirer les leçons de plusieurs décennies d’évolution informatique. L’entreprise ne cherche pas à construire un nouveau smartphone ni un nouveau PC. Elle parie sur l’émergence d’une catégorie entièrement nouvelle : les appareils conçus avant tout pour héberger des agents IA.

Le choix d’Android est particulièrement révélateur. Pendant des années, Microsoft a tenté de défendre Windows sur tous les types d’appareils. Aujourd’hui, la société semble privilégier la meilleure plateforme technique pour chaque usage plutôt qu’une stratégie centrée exclusivement sur son propre système d’exploitation.

Plus largement, Solara montre que la bataille de l’IA ne se limitera pas aux modèles ou aux logiciels. Elle se jouera aussi sur le matériel qui accompagnera les utilisateurs au quotidien.

Entre les ambitions de Microsoft, les projets matériels d’OpenAI avec Jony Ive, les travaux de Meta sur les lunettes connectées et les initiatives de Google, une nouvelle génération d’appareils IA pourrait émerger dès les prochaines années.

Et cette fois, le futur de Microsoft pourrait bien reposer davantage sur Android que sur Windows.