Galaxy S26 Pro et S26 Edge : des batteries plus grandes, contrairement au Galaxy S26 Ultra

Alors que le lancement des Galaxy S26 approche — prévu pour janvier 2026 selon les dernières rumeurs — les premières fuites viennent jeter un éclairage sur les évolutions majeures que Samsung prépare pour sa prochaine génération de smartphones haut de gamme.

Et cette fois, la batterie semble (enfin) être une priorité, du moins en apparence.

Galaxy S26 Pro : un pas dans la bonne direction

Selon les informations publiées par le site spécialisé GalaxyClub, le futur Galaxy S26 Pro embarquerait une batterie de 4 300 mAh, contre 4 000 mAh pour le Galaxy S25. Une augmentation de capacité qui pourrait se traduire par une autonomie plus confortable, particulièrement attendue après les critiques formulées l’an dernier.

La version Galaxy S26 Edge, qui fusionnerait les anciennes déclinaisons S25 Edge et S25 Plus, bénéficierait quant à elle d’une batterie de 4 200 mAh. Cela représente un gain par rapport aux 3 900 mAh du S25 Edge, mais reste en retrait par rapport au modèle Plus, qui proposait 4 900 mAh.

Galaxy S26 Ultra : de la continuité… et un boost de charge

Du côté du très attendu Galaxy S26 Ultra, Samsung semble jouer la carte de la stabilité. La batterie resterait à 5 000 mAh, comme sur les modèles Ultra précédents. Cependant, la puissance de charge grimperait à 60W, contre 45W sur le S25 Ultra, ce qui pourrait permettre un rechargement bien plus rapide — un vrai point fort sur un usage quotidien intensif.

Des choix de processeurs qui inquiètent

Mais cette bonne nouvelle sur le papier est à nuancer. En effet, tout dépendra du processeur embarqué, et c’est là que le bât blesse. Le Galaxy S26 Ultra devrait bénéficier du très performant Snapdragon 8 Elite 2, gravé en 3 nm, un gage d’efficacité et d’endurance. Mais les Galaxy S26 Pro et S26 Edge, eux, risquent d’être alimentés par le nouveau Exynos 2600 développé en interne par Samsung.

Ce choix stratégique, s’il se confirme, pourrait annuler les gains de capacité de batterie, notamment si le Exynos 2600, gravé en 2 nm, n’est pas à la hauteur des promesses d’optimisation énergétique. Les performances et l’autonomie réelles dépendront donc de la maîtrise logicielle et thermique de Samsung sur cette puce encore très mystérieuse.

Samsung écoute-t-il vraiment ses utilisateurs ?

L’augmentation modeste de la capacité des batteries peut être vue comme un pas dans la bonne direction, notamment pour les modèles Pro et Edge qui ont été critiqués pour leur autonomie trop juste. Mais remplacer le modèle Plus, qui offrait une batterie bien plus généreuse, par un Edge au format plus réduit, pourrait décevoir certains utilisateurs.

Par ailleurs, la stratégie de double processeur — Qualcomm pour l’Ultra, Exynos pour les autres — continue de susciter des débats, notamment en Europe, où les versions Exynos sont généralement distribuées.

De vraies améliorations, mais des doutes persistants

Samsung semble vouloir corriger le tir avec la série Galaxy S26, notamment en rehaussant légèrement les capacités de batterie et en améliorant la charge rapide sur l’Ultra. Mais les incertitudes autour du processeur Exynos 2600 et la disparition possible du modèle Plus pourraient compromettre cette dynamique positive.

Il faudra attendre les premiers tests d’autonomie et les benchmarks pour juger de l’impact réel de ces ajustements. En attendant, la série Galaxy S26 continue de faire monter la pression, entre espoirs technologiques et interrogations légitimes.