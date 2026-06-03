Apple semble avoir trouvé une nouvelle formule gagnante. Selon les analystes d’IDC, le nouveau MacBook Neo se serait écoulé à plus de 1,1 million d’exemplaires dans les trois semaines suivant son lancement en mars 2026, un démarrage qui dépasse même celui des modèles MacBook Air et MacBook Pro de dernière génération.

Avec un tarif de départ fixé à 699 euros, Apple réussit là où peu l’attendaient : séduire massivement le segment des ordinateurs portables abordables.

MacBook Neo : Un succès supérieur au MacBook Air et au MacBook Pro

D’après IDC, le MacBook Neo aurait enregistré environ 1,1 million d’unités expédiées, 900 000 pour le MacBook Air M5 et 550 000 pour le MacBook Pro. Plus impressionnant encore, la demande aurait continué à accélérer durant le mois d’avril, provoquant des délais de livraison persistants sur plusieurs marchés.

Près de 44 % des ventes auraient été réalisées aux États-Unis, mais l’intérêt serait également très fort en Inde, en Europe et dans plusieurs marchés émergents où les anciens MacBook remisés étaient traditionnellement les modèles Apple les plus populaires.

Le pari du prix a fonctionné

Le principal facteur de ce succès semble évident : le prix. À 699 euros, le MacBook Neo devient le portable Apple le plus accessible de l’ère Apple Silicon. Pour atteindre ce tarif, la marque a fait un choix stratégique : utiliser la puce A18 Pro, héritée de l’iPhone 16 Pro, plutôt qu’une puce de la série M.

Malgré cette orientation plus abordable, Apple conserve plusieurs éléments premium : châssis en aluminium, grand trackpad, clavier de qualité, et un écran supérieur à la moyenne du marché.

Une proposition particulièrement agressive dans un marché où de nombreux PC à bas prix utilisent encore des matériaux plastiques et des composants plus modestes.

La hausse des prix des PC Windows joue en faveur d’Apple

Le contexte du marché contribue également au succès du MacBook Neo. Depuis plusieurs mois, les fabricants de PC font face à une augmentation du coût de plusieurs composants, notamment la mémoire vive et certains éléments liés à la chaîne d’approvisionnement.

Résultat : de nombreux ordinateurs Windows ont vu leurs prix augmenter en 2026.

Certains modèles premium ont enregistré des hausses particulièrement visibles, réduisant mécaniquement l’écart tarifaire qui séparait traditionnellement les MacBook de leurs concurrents.

Apple profite ainsi d’un phénomène rarement observé : son ordinateur portable d’entrée de gamme apparaît parfois comme une alternative compétitive face à certains PC Windows équivalents.

Les constructeurs Windows contre-attaquent

Face à cette dynamique, l’industrie PC ne reste pas immobile. Microsoft multiplie les offres étudiantes et les campagnes de comparaison destinées à mettre en avant les avantages de Windows 11.

Intel a lancé son initiative Project Firefly pour améliorer la qualité des ordinateurs portables abordables équipés de ses processeurs.

Plusieurs fabricants ont également profité du Computex 2026 pour dévoiler des machines ciblant directement les acheteurs potentiels du MacBook Neo :

Dell XPS 13 nouvelle génération

Acer Swift Air 14

Acer Aspire Go 15 sous Snapdragon C

Plusieurs ultrabooks premium à prix contenus

L’objectif est clair : empêcher Apple de s’imposer durablement sur un segment historiquement dominé par Windows.

Apple vient peut-être d’ouvrir un nouveau chapitre du Mac

Le MacBook Neo représente probablement bien plus qu’un simple modèle d’entrée de gamme. Depuis l’arrivée d’Apple Silicon, les MacBook ont gagné en performances, mais ont progressivement quitté le segment accessible. Avec le Neo, Apple élargit à nouveau son audience et attire des utilisateurs qui n’auraient jamais envisagé un Mac auparavant.

Cette stratégie rappelle celle de l’iPhone SE à ses débuts : proposer une porte d’entrée plus abordable dans l’écosystème Apple sans sacrifier l’expérience essentielle.

Le risque principal pour Apple n’est finalement pas la concurrence de Windows, mais la cannibalisation de ses propres gammes MacBook Air. Si le MacBook Neo continue à enregistrer de tels volumes, la marque devra trouver le bon équilibre entre démocratisation du Mac et préservation de ses modèles premium.

Une chose semble déjà acquise : Apple a réussi à transformer un ordinateur à 699 euros en l’un des lancements Mac les plus marquants de ces dernières années.