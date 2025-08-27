Accueil » Framework Laptop 16 : un modèle gaming et pro repensé avec CPU Ryzen AI et GPU RTX 5070

Framework Laptop 16 : un modèle gaming et pro repensé avec CPU Ryzen AI et GPU RTX 5070

L’année a été chargée pour Framework, l’entreprise à l’origine de la gamme désormais bien établie d’ordinateurs portables réparables, évolutifs et modulaires (et d’un ordinateur de bureau paradoxalement moins évolutif). Au cours des 6 derniers mois, l’entreprise a lancé une version du Framework Laptop 13 équipée de processeurs Ryzen AI, le nouveau Framework Laptop 12 et l’ordinateur de bureau Framework Desktop. La semaine dernière, Framework a annoncé que « quelque chose d’important se profilait ».

Framework frappe fort avec la première mise à niveau majeure de son Framework Laptop 16, l’ordinateur portable modulaire taillé pour les joueurs et les créateurs de contenu.

Au programme : nouveaux processeurs Ryzen AI, GPU Nvidia RTX 5070 mobile, écran G-Sync et plusieurs améliorations bienvenues en termes de refroidissement, de connectivité et d’évolutivité.

Framework Laptop 16: Un châssis toujours modulaire, mais avec plus de puissance

Le Framework Laptop 16 conserve l’essence de la marque : une conception entièrement modulaire avec 6 ports d’Expansion Cards, une baie d’extension graphique à l’arrière, et un système de refroidissement repensé.

Cette nouvelle version embarque désormais les processeurs Ryzen AI de nouvelle génération (jusqu’au Ryzen AI 9 HX 370 ou 375) avec des GPU intégrés Radeon 860M ou 890M, selon le modèle choisi.

Mais, le vrai changement vient du nouveau module graphique optionnel RTX 5070 mobile, une version plus efficace (et modulaire) du GPU qui remplace la Radeon RX 7700S de la génération précédente. Framework promet une amélioration de performance de 30 à 40 %, ainsi que le support natif des technologies DLSS, CUDA et ray tracing, bien que la VRAM reste limitée à 8 Go.

G-Sync débarque, mais pas pour tout le monde

Bonne nouvelle pour les joueurs : l’écran de 16 pouces à 165 Hz (2 560 x 1 600 pixels) prend désormais en charge Nvidia G-Sync, en plus d’AMD FreeSync. Cependant, seule la nouvelle version (2e génération) de la dalle est officiellement compatible avec G-Sync.

Framework indique que le support G-Sync sur les anciens modèles est techniquement possible, mais aucune mise à jour de firmware n’est encore disponible à ce jour. Pour bénéficier de la meilleure expérience de jeu, il faudra donc opter pour l’écran mis à jour.

Alimentation revue, connectivité améliorée

Avec l’augmentation de la consommation énergétique du GPU, le chargeur fourni passe de 180 W à 240 W. Le nouveau module RTX intègre également un port USB-C dédié à l’affichage ou à l’alimentation, libérant un slot pour d’autres modules.

Framework améliore aussi la gestion multi-écrans via ses ports modulaires : la machine peut désormais gérer jusqu’à 4 sorties vidéo simultanées, contre 3 auparavant.

Autres améliorations notables :

Nouvelle webcam Full HD (1080p) de meilleure qualité, bien que limitée à 30 FPS

Capot supérieur en aluminium renforcé, pour une meilleure rigidité

Claviers sans logo Windows (pour Linux) ou avec touche Copilot (pour Windows 11)

Jusqu’à 96 Go de RAM DDR5-5600 , deux slots SSD (M. 2 2280 et M. 2 2230)

, deux slots SSD (M. 2 2280 et M. 2 2230) Compatibilité totale du nouveau module RTX avec les anciens Laptop 16

Prix, précommandes et disponibilité

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant à partir de 1 689 euros pour la version DIY Edition (sans RAM, SSD, OS ni cartes d’extension). C’est 100 euros de plus que la génération précédente, mais la montée en puissance le justifie.

Les livraisons débuteront en novembre 2025. L’ancien modèle équipé de Ryzen 7 7840HS reste disponible à 1 459 euros, tandis que le modèle Ryzen 9 7940HS sera progressivement retiré.

Un pas de plus vers le PC portable durable et évolutif

Avec cette mise à jour, Framework tient sa promesse : proposer un ordinateur portable haut de gamme, personnalisable et facilement réparable, sans sacrifier les performances. Reste à voir si cette version corrige les défauts de jeunesse du Laptop 16 d’origine — mais sur le papier, c’est une mise à niveau très convaincante.