Huawei Mate XTs : lancement officiel du smartphone triple-pliant le 4 septembre

Huawei vient de confirmer la tenue de son prochain grand événement produit : le 4 septembre 2025 à 14 h 30 (heure locale) en Chine.

La star de cette conférence sera sans conteste le Mate XTs Extraordinary Master, nouveau smartphone pliable à triple charnière, qui promet des avancées significatives en puissance, design et photographie, tout en affichant un prix plus agressif que son prédécesseur.

Huawei Mate XTs : Un design raffiné et une charnière plus robuste

Selon Digital Chat Station, le Mate XTs poursuivra la philosophie de design du premier modèle à triple pli, tout en introduisant deux nouvelles finitions : Blanc (mise en avant dans les campagnes marketing) et Violet Pourpre.

L’une des grandes nouveautés sera l’introduction du système de charnière Tiangong, censé offrir plus de durabilité et une meilleure gestion des plis à l’écran — un point souvent critiqué sur les modèles pliables.

Kirin 9020, connectivité satellite et zoom périscope

Côté performances, le Mate XTs embarquera la puce Kirin 9020, également utilisée dans la série Pura 80. Cette puce repose sur une architecture 1+3+4 cœurs et s’accompagne du GPU Maleoon 920, assurant des performances solides pour la productivité comme pour le multimédia.

La connectivité satellite sera aussi de la partie, un atout de plus pour les utilisateurs exigeants.

En photographie, Huawei promet un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable, accompagné d’un téléobjectif périscopique pour un zoom amélioré. La technologie « Red Maple » viendra améliorer la fidélité des couleurs, un domaine où Huawei excelle déjà.

Support du stylet et prix plus abordable

Le Mate XTs devrait également prendre en charge un stylet, une fonctionnalité absente du modèle précédent. Ce dernier, le Mate XT, s’était vendu à plus de 500 000 unités et avait généré 12,54 milliards de yuans (~1,73 milliard de dollars).

Cette année, Huawei viserait le million d’unités, grâce à un prix de départ estimé à 15 000 yuans (~ 2 060 dollars), contre 19 999 yuans (~ 2 750 dollars) pour le modèle précédent. Une baisse de prix stratégique, destinée à démocratiser les formats ultra haut de gamme pliables.