Framework peaufine sa formule depuis six ans, mais avec le nouveau Framework Laptop 13 Pro, la marque ne se contente plus d’améliorer un concept. E

lle propose une refonte beaucoup plus profonde, centrée sur les deux points qui limitaient encore son ambition face aux ténors du marché : l’autonomie et la sensation de produit « premium ».

Framework Laptop 13 Pro : L’autonomie, enfin au niveau des références

C’est l’argument le plus fort du lancement. Framework affirme que le Laptop 13 Pro dépasse 20 heures de streaming Netflix en 4K, soit 12 heures de plus que le précédent Laptop 13 selon ses propres mesures. La marque explique aussi qu’elle publiera des vidéos complètes de test pour documenter cette promesse.

Il faut toutefois nuancer la comparaison avec Apple. Le MacBook Pro 14 pouces avec M5 Pro est officiellement annoncé par Apple à jusqu’à 22 heures de streaming vidéo. Donc, sur le papier, Framework s’en approche très fortement, mais ne le « bat » pas clairement de façon universelle : les protocoles de test ne sont pas identiques, et Apple parle de vidéo streaming au sens large, pas forcément de Netflix 4K dans les mêmes conditions.

Cette progression vient d’abord d’une batterie de 74 Wh, soit une hausse d’environ 22 % par rapport à la génération précédente, mais aussi des nouveaux processeurs Intel Core Ultra Series 3, qui intègrent des cœurs Low Power Efficient pensés pour les tâches légères. Framework associe en plus la machine à un chargeur GaN 100 W livré dans la boîte.

Une refonte matérielle bien plus ambitieuse qu’un simple refresh

Le Framework Laptop 13 Pro inaugure un châssis entièrement usiné en aluminium série 6000, un trackpad haptique, et un nouvel écran 13,5 pouces conçu sur mesure. Framework garde le ratio 3:2 et la définition 2880 x 1920, mais ajoute enfin le tactile, un VRR de 30 à 120 Hz, jusqu’à 700 nits de luminosité et un contraste annoncé à 1800:1.

C’est probablement la partie la plus importante du produit après la batterie. Jusqu’ici, les machines Framework séduisaient surtout par leur réparabilité et leur philosophie. Avec ce 13 Pro, la marque cherche aussi à convaincre sur le terrain du confort d’usage pur, là où se jouent la désirabilité et la perception premium.

LPCAMM2 : Framework modernise aussi la mémoire

Autre évolution majeure : l’arrivée de la mémoire LPCAMM2. Framework parle d’un format modulaire permettant d’utiliser de la LPDDR5X plus efficiente tout en conservant un certain niveau d’évolutivité. Les configurations vont de 16 Go à 64 Go, et le stockage peut grimper jusqu’à 8 To via du PCIe 5.0 NVMe.

C’est un point stratégique. Beaucoup d’ultrabooks modernes gagnent en finesse et en efficacité au prix d’une mémoire soudée. Framework tente ici de conserver son ADN upgradeable tout en adoptant une technologie plus contemporaine. Sur le papier, c’est l’un des arbitrages les plus intelligents de cette génération.

Intel en vedette, mais avec une promesse plus large que la bureautique

La gamme s’articule autour de plusieurs puces Intel Core Ultra Series 3, avec des options allant jusqu’aux versions X7 et X9. Framework affirme que les configurations les plus élevées peuvent même faire tourner des jeux AAA comme Cyberpunk 2077 grâce aux améliorations graphiques intégrées. Cela reste une promesse constructeur, donc il faudra attendre des tests indépendants pour juger le niveau exact de performance.

Framework propose aussi Ubuntu préinstallé pour la première fois sur cette machine, en plus de Windows 11. Ce détail confirme que la marque assume de plus en plus clairement son positionnement auprès des développeurs, des utilisateurs Linux et des acheteurs qui veulent sortir du duopole classique sans sacrifier le design.

Un prix qui reste tendu, mais encore défendable

Le Framework Laptop 13 Pro démarre à 1 349 euros en DIY Edition, à 2 369 euros en version préassemblée, et les modèles Windows préinstallés commencent à 2 589 euros. Les précommandes sont ouvertes, avec un début des livraisons annoncé pour juillet 2026.

Ce n’est pas un laptop « bon marché ». Mais dans le contexte actuel, ce tarif reste relativement cohérent pour une machine qui combine châssis aluminium, grand écran tactile 120 Hz, batterie de 74 Wh, mémoire LPCAMM2 et réparabilité poussée. En clair, Framework essaie moins d’être le moins cher que d’être enfin perçu comme une alternative premium crédible. Cette conclusion relève de l’analyse.

Ce que ce lancement change vraiment

Le Framework Laptop 13 Pro ne marque pas seulement une mise à jour technique. Il montre que Framework commence à sortir du statut de « bon élève modulaire » pour entrer dans une autre catégorie : celle des fabricants capables de concilier philosophie de produit, autonomie solide, finition haut de gamme et vraie cohérence d’ensemble.

Il reste encore une inconnue essentielle : la performance réelle en usage quotidien, hors promesses officielles. Mais pour la première fois, le discours autour d’un Framework 13 ne repose plus d’abord sur ce qu’il est possible de réparer. Il repose sur ce qu’il donne envie d’acheter.