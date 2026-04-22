Il y a des produits qui naissent d’une grande vision industrielle, et d’autres d’une irritation très concrète. Le futur Framework Wireless TouchPad Keyboard appartient clairement à la seconde catégorie.

En s’attaquant au sempiternel clavier compact avec pavé tactile intégré — un marché dominé par des références abordables mais rarement appréciées — Framework tente de transformer un accessoire souvent toléré en véritable bon produit d’usage.

Un accessoire pensé pour le canapé, le salon et les usages hybrides

Framework a officialisé un aperçu de son Wireless TouchPad Keyboard lors de son événement du 21 avril 2026, en le présentant comme un clavier compact destiné au salon, aux HTPC, aux simulateurs ou encore à la configuration de petits ordinateurs.

La marque explique très directement être partie d’un constat simple : il n’existait qu’un seul clavier vraiment populaire dans cette catégorie, et il n’était apprécié ni par elle ni par une partie de la communauté.

Cette lecture du marché est assez juste. Entre les claviers bureau classiques et les solutions premium plus spécialisées, le segment des claviers sans fil avec pavé tactile intégré reste étonnamment pauvre. Framework essaie donc d’occuper une niche très concrète, mais avec une approche plus soignée que celle des accessoires de grande distribution.

Un design repris du Framework Laptop 12, mais adapté à un format autonome

Le clavier n’est pas conçu de zéro. Framework précise qu’il reprend le même design de clavier et de touchpad que celui du Framework Laptop 12, ici réorganisé dans un produit autonome. On retrouve ainsi un clavier chiclet avec 1,5 mm de course et 19 mm d’espacement entre les touches, ainsi qu’un pavé tactile placé sur la droite.

Ce touchpad mesure 68,8 x 85,6 mm, prend en charge les pilotes Windows Precision, le clic physique et les gestes multipoints sous Windows comme sous Linux. Liliputing rapporte aussi que le clavier pourra fonctionner en filaire ou en sans-fil, via Bluetooth, USB-C ou un dongle USB-A. Framework indique en outre la prise en charge de quatre hôtes BLE, en plus de la connectivité via dongle et câble.

Une approche très Framework : ouverte, réparable, personnalisable

Sous le capot, Framework intègre un SoC radio Nordic nRF54 et s’appuie sur le firmware open source ZMK. La marque ne se contente pas de vendre un produit fini : elle annonce aussi vouloir proposer la carte de contrôle séparément pour les utilisateurs qui souhaitent créer leur propre clavier plutôt qu’acheter la version assemblée.

Les fichiers de design sont déjà disponibles sur GitHub, et Framework précise que davantage d’informations sur le firmware, la batterie, le touchpad et les schémas d’interface seront publiées à l’approche du lancement. Cette démarche prolonge très logiquement l’ADN de la marque : faire du matériel non seulement réparable, mais aussi appropriable par les makers et les développeurs.

Sur le papier, ce Wireless TouchPad Keyboard n’a rien d’un objet spectaculaire. Il ne cherche pas à réinventer le clavier, ni à lancer une nouvelle catégorie. Mais c’est justement ce qui le rend intéressant. Framework s’attaque à un produit d’usage quotidien, souvent médiocre, avec une promesse assez rare dans l’industrie PC : faire mieux sur un détail que tout le monde a fini par accepter tel quel.

Prix encore inconnu, lancement prévu plus tard en 2026

Framework n’a pas encore communiqué de tarif officiel. La marque parle pour l’instant d’une disponibilité plus tard dans l’année 2026, sans date précise. Tant que le prix reste inconnu, il est difficile de savoir si ce clavier deviendra un achat évident ou un accessoire de niche pour amateurs de l’écosystème Framework.

Mais l’idée, elle, est déjà convaincante. Dans un univers PC qui adore multiplier les innovations complexes, Framework choisit ici quelque chose de plus humble et peut-être plus intelligent : améliorer un accessoire banal que presque personne n’aimait vraiment.

Et parfois, c’est exactement comme ça qu’un bon produit trouve sa place.