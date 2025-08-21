Accueil » Framework tease une annonce majeure pour le 26 août : nouveau Framework Laptop 16 en approche ?

La marque californienne qui milite pour une informatique modulaire, Framework, a récemment surpris le marché avec un mini-PC de bureau et son plus petit ordinateur portable à ce jour. Mais, ce n’était qu’un avant-goût.

Framework tease désormais une nouvelle annonce en direct sur YouTube prévue pour le 26 août à 17 h (heure française). Le slogan ? « Something big just got better ».

Un message caché, certes, mais qui laisse peu de place au doute pour les initiés. Car chez Framework, « big » ne peut désigner qu’un seul produit : le Framework Laptop 16, l’ordinateur portable le plus ambitieux de la marque. Et, tout porte à croire qu’il est sur le point d’évoluer.

Framework Laptop 16: un projet ambitieux, mais encore inabouti

Lancé comme une révolution dans l’univers du PC portable, le Framework Laptop 16 se distingue par son architecture entièrement modulaire : ports, clavier, batterie, mémoire, stockage, et surtout GPU sont remplaçables ou évolutifs. Une promesse rare, voire unique sur le marché actuel.

Pourtant, malgré l’enthousiasme initial, de nombreux retours pointaient des faiblesses dès les premières versions : refroidissement insuffisant, finitions perfectibles, et absence de véritables options de mise à niveau GPU. En février dernier, lors d’une précédente conférence Framework, le Framework Laptop 16 n’avait curieusement pas été mis à jour. Une omission remarquée par les passionnés.

Interrogé à ce sujet, Nirav Patel, CEO de Framework, déclarait alors que l’entreprise était « loin d’avoir terminé » avec le Framework Laptop 16. L’annonce du 26 août pourrait donc être l’occasion de livrer enfin une version plus aboutie de cet appareil si attendu.

À quoi s’attendre le 26 août ?

Sans fuite officielle, les spéculations vont bon train. Mais, plusieurs améliorations sont fortement pressenties :

Une refonte du système de refroidissement , peut-être avec de nouveaux ventilateurs, des matériaux thermiques optimisés ou une meilleure circulation de l’air ;

, peut-être avec de nouveaux ventilateurs, des matériaux thermiques optimisés ou une meilleure circulation de l’air ; Une amélioration de la qualité de fabrication , avec des ajustements de châssis, de finition ou de rigidité ;

, avec des ajustements de châssis, de finition ou de rigidité ; Et surtout, une vraie avancée sur le GPU modulaire : Framework pourrait enfin permettre aux utilisateurs de changer ou d’améliorer leur carte graphique comme ils le feraient sur un PC fixe.

Cette dernière fonctionnalité reste un Saint Graal pour les créateurs, les gamers et les technophiles qui refusent l’obsolescence programmée.

Une philosophie inchangée, mais en voie de maturité

Ce que Framework a réussi avec le Laptop 13, modèle plus compact mais ultra personnalisable, prouve que le concept est viable. Grâce à des mises à jour régulières, la marque a corrigé de nombreux défauts de jeunesse. Si elle applique la même recette au Framework Laptop 16, cette machine pourrait enfin atteindre tout son potentiel.

Et avec la montée en puissance de l’informatique responsable, Framework bénéficie d’un contexte favorable. De plus en plus d’utilisateurs cherchent à réparer, faire évoluer, et contrôler leur matériel — et non le remplacer tous les deux ans.

Rendez-vous le 26 août sur YouTube

L’événement est prévu pour le mardi 26 août 2025 à 17 h (heure de Paris). Framework y présentera officiellement ce qui pourrait bien être la version 2.0 de son Laptop 16, ou à tout le moins une évolution significative.

Entre promesse d’informatique durable, design personnalisable, et performance adaptée aux créateurs de contenu comme aux joueurs exigeants, Framework a une carte majeure à jouer. L’industrie PC, encore largement dominée par des marques peu enclines à l’ouverture, pourrait bien être une fois de plus bousculée.

Une nouvelle étape pour l’informatique modulaire ?

Si les attentes autour de Framework sont aussi élevées, c’est parce que la marque a su créer un lien de confiance avec sa communauté. Mais, le Framework Laptop 16 n’a pas encore tenu toutes ses promesses. L’annonce du 26 août pourrait donc marquer un tournant décisif : celui de la maturité technique, et de la confirmation que la modularité haut de gamme est possible — même sur un portable de 16 pouces.

Réponse en direct dans quelques jours.