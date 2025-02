Accueil » Framework Desktop : le mini PC puissant et modulaire est enfin là !

La marque qui a révolutionné le marché des PC portables modulaires et réparables, Framework, se lance enfin dans le monde du PC de bureau avec le Framework Desktop. Ce mini PC de 4,5 litres se distingue par sa puissance graphique intégrée, sa compacité et son respect des standards ouverts, bien qu’il soit moins évolutif que les autres produits de la marque.

Il est équipé des nouveaux processeurs AMD Strix Halo, avec des performances graphiques de niveau discret et une mémoire pouvant atteindre 128 Go de LPDDR5X unifiée.

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui, et Framework prévoit des expéditions au troisième trimestre 2025.

Framework Desktop, un PC compact mais puissant avec Ryzen AI Max

Le Framework Desktop repose sur une carte mère mini ITX, alimentée par un processeur AMD Ryzen AI Max, combinant CPU et GPU sur une même puce. Trois configurations sont proposées :

Ryzen AI Max 385 (8 cœurs CPU, 32 cœurs GPU) + 32 Go de RAM : 1 279 euros

Ryzen AI Max+ 395 (16 cœurs CPU, 40 cœurs GPU) + 64 Go de RAM : 1 859 euros

Ryzen AI Max+ 395 (16 cœurs CPU, 40 cœurs GPU) + 128 Go de RAM : 2 329 euros

Framework vend également la carte mère seule, à partir de 929 euros pour une version avec Ryzen AI Max 385 et 32 Go de RAM, mais l’économie réalisée est assez limitée par rapport à l’achat du PC complet.

Un design compact inspiré des consoles de jeu

Avec un volume de 4,5 litres, le Framework Desktop se rapproche des consoles comme la Xbox Series S (4,4 L) ou le Mac Studio (3,7 L). Son châssis est conçu pour être portable, avec une poignée en option, et propose un design personnalisable grâce à 21 tuiles interchangeables sur la face avant, disponibles en noir, gris ou en version colorée.

En plus de son format compact, il intègre des connectiques complètes :

1 port Ethernet 5 Gb

2 ports USB4 Type-C

2 ports USB-A

1 port HDMI

2 ports DisplayPort

Wi-Fi 7 intégré

L’avant du boîtier dispose aussi de deux emplacements pour cartes d’extension Framework, permettant d’ajouter des ports USB, HDMI, ou même un SSD supplémentaire.

Moins de modularité que les autres produits Framework

Contrairement aux Framework Laptops, le Framework Desktop n’offre pas d’évolutivité au niveau du processeur, du GPU ou de la RAM. La RAM LPDDR5X est soudée, une contrainte imposée par AMD pour garantir un débit mémoire de 256 Go/s, ce qui empêche toute mise à niveau future. Le processeur et le GPU sont intégrés sur une seule puce, donc non remplaçables.

Cependant, Framework a respecté les standards ouverts là où c’était possible :

Carte mère mini ITX, compatible avec d’autres boîtiers

Alimentation Flex ATX de 400W, standard du marché

Ventilateurs 120 mm, interchangeables avec des modèles Cooler Master ou Noctua

2 slots M.2 pour SSD, permettant d’ajouter jusqu’à 16 To de stockage

Un mini PC pensé pour le gaming et Linux

Le Framework Desktop est conçu pour être un PC de bureau performant en 1440p, avec une orientation gaming et productivité. Il est compatible avec Windows 11, mais aussi avec Ubuntu, Fedora, Playtron OS et Bazzite, une distribution Linux basée sur SteamOS.

Framework n’a pas encore confirmé si son PC serait pris en charge par SteamOS officiel, mais il pourrait bien devenir un successeur spirituel des Steam Machines.

Un PC intéressant, mais un choix étonnant pour Framework

Avec le Framework Desktop, l’entreprise propose un produit puissant et compact, tout en respectant les standards ouverts là où c’est possible. Cependant, son manque de modularité au niveau du CPU, du GPU et de la RAM peut surprendre, surtout venant d’une marque qui prône l’upgradabilité à long terme.

Pour ceux qui cherchent une machine ultra-compacte et puissante sans GPU dédié, le Framework Desktop pourrait être une alternative intéressante aux mini PC gaming comme l’Asus ROG NUC (vendu plus cher avec moitié moins de RAM).

Mais pour ceux qui veulent un PC totalement évolutif, il faudra probablement se tourner vers des configurations mini ITX plus classiques.

Disponible en précommande dès aujourd’hui, expédition prévue au T3 2025. Une alternative innovante aux mini PC classiques !