Accueil » Framework Laptop 13 (2025) : Ryzen AI 300, puissance et modularité accrues !

Framework Laptop 13 (2025) : Ryzen AI 300, puissance et modularité accrues !

Framework Laptop 13 (2025) : Ryzen AI 300, puissance et modularité accrues !

Framework a encore frappé fort : il a construit un nouvel ordinateur modulaire alimenté par AMD. Initialement lancé en 2021, et connu pour sa conception modulaire et facilement réparable, le Framework Laptop 13 revient en 2025 avec une nouvelle carte mère équipée des processeurs AMD Ryzen AI 300. Bien que le design reste identique aux modèles précédents, cette mise à niveau apporte une puissance accrue et des options de personnalisation étendues.

Au début de l’événement Framework qui s’est tenu hier à San Francisco, le PDG Nirav Patel a déclaré qu’il pense que Framework est désormais la marque d’ordinateurs portables qui connaît la croissance la plus rapide et « probablement la seule entreprise qui peut annoncer un produit qui a la même apparence quatre années de suite et être applaudie ».

« Nous prouvons qu’il est possible de construire une entreprise autour de la longévité des produits en le faisant réellement », déclare-t-il.

Le nouveau Framework Laptop 13 peut être configuré avec trois processeurs AMD Ryzen AI 300, allant du Ryzen AI 5 340 au Ryzen AI 9 HX 370 Strix Point, ce dernier étant le modèle le plus puissant et aussi le plus onéreux.

Le modèle DIY Edition, qui permet aux utilisateurs de choisir leur propre mémoire, stockage et système d’exploitation, démarre à 1 059 euros. Ceux qui préfèrent une configuration prête à l’emploi devront débourser au moins 1 279 euros pour un modèle préassemblé sous Windows 11 Home.

Tarification et options disponibles pour le Framework Laptop 13

Framework Laptop 13 DIY Edition:

Ryzen AI 5 340 : 1 059 euros et plus

Ryzen AI 7 350 : 1459 euros et plus

Ryzen AI 9 HX 370 : 1 939 euros et plus

Framework Laptop 13 Pre-built:

Ryzen AI 5 340 avec 16 Go RAM, 256 Go SSD, Windows 11 Home : 1 279 euros

Ryzen AI 7 350 avec 16 Go RAM, 512 Go SSD, Windows 11 Home : 1 779 euros

Ryzen AI 9 HX 370 avec 32 Go RAM, 1 To SSD, Windows 11 Pro (3 ans de garantie) : 2 429 euros

Pour ceux qui cherchent une alternative plus abordable, Framework continue de produire les modèles équipés de Ryzen 7040, avec un prix de départ réduit à 1 049 euros.

Un PC portable conçu pour l’upgrade

Une des grandes forces du Framework Laptop 13 est son évolutivité. Les propriétaires des versions précédentes peuvent simplement acheter une nouvelle carte mère équipée d’un processeur Ryzen AI 300 et l’installer dans leur machine existante.

Les prix des cartes mères seules commencent à 529 euros pour un modèle avec un Ryzen AI 5 340, permettant ainsi de mettre à jour un ancien Framework Laptop 13 sans changer toute la machine.

Personnalisation et modularité au rendez-vous

Le Framework Laptop 13 conserve ses points forts, notamment une batterie de 61 Wh, un système de ports modulaires et deux options d’écran :

Un écran 1080p

Un écran 2.8K 120 Hz pour plus de fluidité

La nouvelle génération avec Ryzen AI 300 peut désormais gérer jusqu’à quatre écrans externes, grâce à ses ports USB4 qui permettent également d’ajouter des cartes d’extension personnalisables.

Côté design, Framework propose également de nouvelles options translucides pour le cadre de l’écran et les cartes d’extension USB-C, disponibles en vert, noir, rose, orange, violet ou transparent.

Windows avec Copilot ou sans ? À vous de choisir

Si vous choisissez une version préassemblée sous Windows, vous recevrez un clavier avec une touche Copilot, une exigence imposée par Microsoft. En revanche, la version DIY Edition vous permet d’opter pour un clavier sans cette touche, pour ceux qui préfèrent une expérience sans intégration Copilot.

Disponibilité et précommandes

Le Framework Laptop 13 (2025) est disponible en précommande dès aujourd’hui et commencera à être expédié en avril. Avec ce modèle, Framework confirme sa vision d’un ordinateur portable durable, évolutif et personnalisable, une approche qui tranche avec la tendance du marché où les appareils deviennent de plus en plus jetables.

Un PC portable à l’épreuve du temps, parfait pour ceux qui veulent contrôler et faire évoluer leur matériel !