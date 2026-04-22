Pendant que le Framework Laptop 13 Pro attire la lumière, Framework n’oublie pas son modèle le plus ambitieux. Le Framework Laptop 16 reçoit une série d’améliorations qui ressemblent moins à une simple mise à jour qu’à une réponse directe aux retours utilisateurs accumulés depuis son lancement.

Framework Laptop 16 : Un nouveau touchpad qui corrige le principal défaut

Le point noir du Framework Laptop 16 était connu : son système d’input modulaire créait des jonctions visibles autour du trackpad, cassant l’illusion d’un produit premium.

Framework corrige le tir avec :

Un touchpad haptique monobloc

Une paume en aluminium CNC d’une seule pièce

Un système 4 piezo identique au Laptop 13 Pro

Réglage fin du clic et du retour haptique

Résultat : une surface propre, continue, et surtout une expérience plus proche des références haut de gamme. C’est un changement discret en apparence, mais fondamental dans la perception du produit.

Un clavier repensé pour plus de cohérence

Dans la même logique, Framework introduit un clavier monobloc qui conserve la structure modulaire… tout en la masquant mieux. On retrouve un ajout d’une structure en treillis aluminium, une ligne supérieure désormais visuellement continue et moins de ruptures dans le design.

L’objectif est clair : conserver la modularité sans sacrifier l’esthétique. Un équilibre que Framework n’avait pas totalement trouvé jusqu’ici.

Une nouvelle finition qui renforce l’identité

Framework ajoute une nouvelle option : Translucent Smoke Gray. Au-delà du style, il y a une intention avec des matériaux 98 % recyclés post-consommation, un développement sur plusieurs années et un positionnement plus « lifestyle » que purement technique.

C’est un détail, mais il participe à transformer le Framework Laptop 16 en objet plus désirable, pas seulement fonctionnel.

Une nouvelle entrée de gamme plus accessible

Le Framework Laptop 16 accueille désormais une configuration Ryzen 5 340 à partir de 1 409 euros (DIY), et 1 799 euros en version préassemblée. Un mouvement stratégique. Framework élargit l’accès sans toucher à l’architecture modulaire. Dans un marché où les prix explosent, c’est loin d’être anodin.

OCuLink : Framework pousse la modularité beaucoup plus loin

C’est probablement l’innovation la plus intéressante : le OCuLink Dev Kit. Framework ouvre son écosystème avec une interface OCuLink 8i (8 lignes PCIe), jusqu’à 128 Gb/s de bande passante bidirectionnelle et un support GPU externes et périphériques PCIe.

Le kit inclut une carte adaptateur, un dock pour modules GPU Framework et un dock PCIe standard pour GPU du commerce.

Autrement dit, le Framework Laptop 16 devient une plateforme hybride : Laptop mobile, station de travail fixe et machine de gaming évolutive. Et surtout, sans les limitations classiques du Thunderbolt.

Des accessoires qui complètent l’écosystème

Framework en profite pour enrichir son univers :

Clavier sans fil avec trackpad intégré

Carte d’extension Ethernet 10 Gb

Deux ajouts qui renforcent l’idée d’un écosystème modulaire complet, au-delà du simple laptop.

Une stratégie claire : corriger sans trahir

Ce qui rend cette mise à jour intéressante, ce n’est pas la quantité de nouveautés, mais leur direction. Framework ne change pas de philosophie. Elle corrige les frictions réelles avec une expérience tactile, une perception premium, une accessibilité de prix et une ouverture matérielle.

Le Framework Laptop 16 n’essaie pas de devenir un MacBook ou un Surface. Il devient une version plus aboutie de lui-même.

Et dans un marché où la plupart des laptops convergent vers des designs fermés, cette évolution en dit long sur une autre vision possible du hardware.