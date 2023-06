Le Framework Laptop 16 sera doté d’un écran à 165 Hz d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels

Framework fabrique des ordinateurs portables modulaires, réparables et évolutifs. Jusqu’à présent, tous les ordinateurs portables de la société étaient dotés d’un écran de 13,5 pouces et d’un châssis qui changeait suffisamment peu d’une génération à l’autre pour que l’on puisse facilement installer une nouvelle carte mère dans un vieil ordinateur portable afin de mettre à niveau le processeur, la mémoire, le stockage et d’autres composants.

Mais un modèle plus grand, appelé Framework Laptop 16, sera lancé cet automne. Annoncé pour la première fois en mars, il disposera d’un écran plus grand, de plus de ports et d’un module GPU discret en option. Aujourd’hui, Framework a commencé à partager plus de détails sur le prochain ordinateur portable, en commençant par l’écran.

Le nouvel ordinateur portable sera doté d’un écran LCD de 16 pouces avec les caractéristiques suivantes :

Une résolution de 2560 x 1600 pixels

Rapport d’aspect 16:10

Taux de rafraîchissement de 165 Hz

Temps de montée et de descente de 9 ms

Rapport de contraste de 1500:1

Gamme de couleurs DCI-P3 à 100

Luminosité de 500 nits

Finition mate

Framework explique que l’objectif était d’utiliser un écran « excellent pour les jeux, la création de contenu et la productivité générale, tout en étant fin, léger, économe en énergie et rentable ».

Pour ce faire, l’entreprise a travaillé avec le fabricant d’écrans BOE sur un écran semi-personnalisé qui reprend une pièce BOE existante et y ajoute la prise en charge d’une luminosité, d’un contraste et d’une gamme de couleurs plus élevés.

L’écran est également conçu pour être facilement démontable et remplaçable, ce qui devrait faciliter les réparations. Il est possible que Framework propose à l’avenir différents panneaux d’affichage. Par exemple, l’écran décrit ci-dessus n’est pas tactile, mais la carte mère du Framework Laptop 16 dispose des entrées nécessaires pour ajouter un écran tactile. Ainsi, si Framework décide de proposer un écran tactile à l’avenir, vous devriez pouvoir retirer l’écran non tactile et le remplacer par un écran prenant en charge les entrées tactiles.

Voici donc le nouvel écran. Voici un rappel de certaines choses que nous savions déjà sur le futur Framework Laptop 16.

Le point des spécifications

Comme le Framework Laptop 13, le nouveau modèle de 16 pouces dispose d’un système de ports modulaire. Mais alors que le plus petit portable dispose de quatre connecteurs USB-C qui vous permettent de choisir vos propres ports grâce à des cartes d’extension, le Framework Laptop 16 dispose de six emplacements pour cartes d’extension que vous pouvez utiliser pour équiper l’ordinateur portable de prises USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet ou audio, ou même d’un SSD amovible.

Le Framework Laptop 16 vous permettra également de personnaliser la zone de saisie : le clavier et le pavé numérique sont désormais modulaires. Ainsi, si vous aimez les pavés numériques, vous pouvez acheter un ordinateur portable avec les deux modules et placer le pavé numérique à droite ou à gauche du clavier. Vous préférez ignorer le pavé numérique ? Dans ce cas, vous pouvez centrer le clavier.

Il y a également une nouvelle baie d’extension qui permettra aux utilisateurs d’ajouter des cartes graphiques discrètes (ou un espace de stockage supplémentaire, des batteries, des périphériques d’acquisition vidéo ou d’autres accessoires) à l’ordinateur portable. Les modules GPU sont suspendus à l’arrière du Framework Laptop 16, ce qui donne à Framework la flexibilité de proposer des modules de différentes tailles et formes à l’avenir, puisqu’ils n’ont pas besoin de s’adapter au châssis de l’ordinateur portable. Cela devrait vous permettre de passer à un nouveau module GPU dans plusieurs années, en supposant que Framework continue à proposer de nouveaux modules.

Pour l’instant, les signes sont bons. Framework n’existe que depuis quelques années, mais après avoir lancé son premier ordinateur portable avec des options de processeur Intel de 11e génération en 2021, la société a poursuivi avec de nouvelles versions équipées de puces de 12e et 13e génération. Les premiers modèles AMD sont en précommande et devraient être expédiés prochainement.

Profitez d’un ordinateur évolutif

Encore plus impressionnant ? Contrairement à la plupart des fabricants de PC, Framework n’a jamais exigé de ses clients qu’ils achètent un nouvel ordinateur portable s’ils souhaitaient le mettre à niveau. Chaque fois que la société a lancé un nouvel ordinateur portable de 13,5 pouces, elle a également offert la possibilité d’acheter une nouvelle carte mère, ce qui permet de mettre à niveau les composants internes tout en conservant le châssis, le clavier, le pavé tactile et l’écran existants.

Il y a donc de bonnes raisons de penser que Framework sera en mesure de tenir sa promesse de continuer à offrir des pièces de rechange et des options de mise à niveau pour le Framework 16 pendant au moins quelques années après son lancement.