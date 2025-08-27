Google Traduction devient un outil d’apprentissage des langues avec l’IA Gemini

Google vient d’annoncer une mise à jour majeure de son application Traduction (Translate), qui introduit une nouvelle fonctionnalité d’apprentissage linguistique personnalisée.

En s’appuyant sur son modèle d’intelligence artificielle Gemini, l’app ne se contente plus de traduire : elle devient également un outil d’enseignement, capable de proposer des leçons adaptées à votre niveau et à vos objectifs.

Apprendre l’espagnol ou le français avec Google Traduction

Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité est en bêta et limitée à certaines langues. Elle permet aux anglophones d’apprendre le français ou l’espagnol, et, inversement, aux francophones, hispanophones et lusophones d’apprendre l’anglais.

Une fois dans l’application Google Traduction, il suffit d’appuyer sur le nouveau bouton « Practice », de sélectionner son niveau de langue (débutant, intermédiaire, etc.) et d’indiquer son objectif d’apprentissage : voyage, vie quotidienne, travail, conversations avec la famille, etc.

L’IA se charge ensuite de générer un scénario sur mesure, en lien avec votre objectif. Par exemple, si vous avez un niveau intermédiaire en espagnol et que vous partez vivre chez une famille d’accueil, Translate pourra vous proposer une leçon centrée sur les horaires des repas et la vie en communauté.

Vous pourrez ensuite vous entraîner à parler, écouter des dialogues, ou encore toucher les mots que vous reconnaissez dans les conversations audio. Google promet un suivi des progrès pour aider à renforcer les acquis jour après jour, sans la pression d’une série comme sur Duolingo.

Traduction en direct améliorée pour plus de fluidité

En parallèle, Google déploie une fonction de traduction vocale en temps réel, qui permet de tenir une conversation complète avec quelqu’un dans une autre langue.

Voici comment cela fonctionne :

Vous parlez dans votre langue,

L’IA crée une transcription en temps réel,

Elle génère un audio traduit dans la langue de votre interlocuteur, et vice versa.

Cette fonction est déjà disponible dans plus de 70 langues (dont le français, l’arabe, l’hindi, l’espagnol, le coréen, et le tamoul), et elle est en cours de déploiement aux États-Unis, en Inde et au Mexique.

Bien que la voix de l’utilisateur ne soit pas encore reproduite comme sur les Pixel 10, Google affirme tester différentes options pour améliorer cette fonction.

Un nouvel outil pour les voyageurs et les curieux

L’objectif est clair : faire de Google Traduction un compagnon intelligent, aussi bien pour ceux qui souhaitent apprendre une langue que pour ceux qui veulent simplement communiquer plus facilement à l’étranger.

Grâce à Gemini, Google réussit à marier traduction instantanée et apprentissage progressif, tout en personnalisant les contenus en fonction des besoins.

Ce système est encore limité à quelques langues, mais Google prévoit d’étendre les options dans les mois à venir, à mesure que le bêta-test s’élargit.