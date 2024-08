Accueil » AirPods 4 et AirPods Pro 3 : Apple prépare un double lancement pour septembre 2024 ?

Apple pourrait dévoiler les AirPods 4 lors de son événement du 9 septembre 2024, aux côtés de l’iPhone 16. Selon les rumeurs, ces nouveaux AirPods 4 seraient disponibles en deux versions, dont une qui reprendrait de nombreuses caractéristiques des AirPods Pro 2. Cependant, il est possible qu’ils ne soient pas les seules stars du show.

En effet, Kosutami, dont la fiabilité est soulignée par MacRumors, affirme que les AirPods Pro 3 bénéficieront d’une amélioration « significative » de la réduction active du bruit par rapport à la version actuelle, et qu’ils devraient arriver « bientôt ».

Il faut dire que les AirPods Pro 2 sont déjà parmi les meilleurs écouteurs à réduction de bruit du marché. Leur capacité à bloquer les sons de basse fréquence est impressionnante, et peu de concurrents ont réussi à les surpasser depuis leur lancement il y a deux ans. L’idée d’une nouvelle avancée dans ce domaine semble donc presque incroyable.

Un lancement imminent des AirPods Pro 3 ?

Pourtant, certains doutes subsistent quant à la date de lancement des AirPods Pro 3. Plusieurs rapports suggèrent une sortie en 2025, ce qui semble cohérent avec le cycle de renouvellement des produits Apple. Les AirPods Pro originaux avaient été remplacés après trois ans, et les AirPods Pro 2 n’ont que deux ans d’existence. De plus, la version actuelle a été mise à jour avec un port USB-C seulement l’année dernière, ce qui pourrait signifier que les Pro 3 ne sont pas encore prêts à être dévoilés.

Cependant, plusieurs indicateurs laissent penser qu’une sortie plus tôt pourrait être logique.

Deux raisons pour un lancement des AirPods Pro 3 dès maintenant

La première raison est liée à la baisse des prix des AirPods Pro 2. En effet, le modèle USB-C a atteint des prix historiquement bas pendant les promotions du Prime Day, tout comme les AirPods 3, qui devraient bientôt être remplacés. Cette tendance pourrait indiquer une volonté d’épuiser les stocks avant l’arrivée d’un nouveau modèle. De plus, il serait difficile de vendre efficacement les nouveaux AirPods 4 si les AirPods Pro 2 continuent de baisser en prix durant les promotions. Un renouvellement de la gamme permettrait à Apple de revoir sa stratégie tarifaire de manière cohérente.

La deuxième raison est stratégique : distinguer davantage les AirPods Pro des modèles classiques et s’assurer que le AirPods Max 2, également attendus, conservent une position haut de gamme. Si Apple prévoit d’intégrer la puce H2 des AirPods Pro 2 dans les AirPods 4, cela débloquerait des fonctionnalités avancées comme la transparence adaptative. Mais si les AirPods Pro 3 sont lancés avec une nouvelle puce H3 en même temps, ils maintiendraient une hiérarchie claire : les AirPods 4 comme modèles d’entrée et de milieu de gamme avec la puce H2, les AirPods Pro 3 et le AirPods Max 2 avec la puce H3 pour un niveau supérieur de performances.

Cela dit, tout cela reste des spéculations. Apple a souvent pris des décisions surprenantes concernant ses AirPods, et malgré cela, ils continuent de dominer le marché des écouteurs sans fil. Pourquoi changer une formule gagnante maintenant ?