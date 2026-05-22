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OPPO Find X10 : une batterie de 8 000 mAh même dans un format compact ?

OPPO Find X10 : une batterie de 8 000 mAh même dans un format compact ?

OPPO pourrait pousser encore plus loin sa stratégie d’autonomie XXL avec la future série Find X10. Après avoir placé la barre à 7 000 mAh sur les Find X9, la marque viserait désormais les 8 000 mAh. OPPO semble vouloir faire de la batterie un marqueur fort de ses prochains flagships.

Selon une fuite attribuée au leaker Smart Pikachu, la gamme Find X10 pourrait intégrer des batteries autour de 8 000 mAh, y compris sur un modèle compact de 6,32 pouces.

Quatre formats pour la gamme Find X10

La future série comprendrait plusieurs tailles d’écran : 6,32 pouces, 6,59 pouces, 6,78 pouces et 6,89 pouces. Le modèle de 6,59 pouces serait le Find X10 standard. Les versions de 6,78 et 6,89 pouces correspondraient aux Find X10 Pro et Find X10 Pro Max.

Un Find X10 Ultra serait également prévu, avec une diagonale proche du Pro Max et une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6. Les autres modèles pourraient utiliser des processeurs MediaTek Dimensity 9-series.

Le modèle le plus intrigant serait toutefois le compact de 6,32 pouces, possiblement lancé sous le nom Find X10s Pro. D’après la fuite, OPPO aurait réussi à y intégrer une batterie de 8 000 mAh, tout en conservant un positionnement premium et des caméras dignes de la série Find.

Si cela se confirme, OPPO signerait un vrai coup d’ingénierie : proposer une autonomie de très grand smartphone dans un format plus maniable.

L’autonomie devient un argument flagship

Cette stratégie s’inscrit dans une tendance plus large chez les marques chinoises, qui exploitent les nouvelles batteries silicium-carbone pour augmenter fortement la capacité sans épaissir excessivement les appareils.

Face à Apple, Samsung ou Google, OPPO pourrait ainsi imposer un autre récit du smartphone premium : moins centré sur la finesse extrême, davantage sur l’endurance réelle.

Reste à voir si ces chiffres survivront au passage du prototype au produit commercial. Mais, une chose est claire : la prochaine bataille des flagships pourrait se jouer autant dans la batterie que dans la photo ou l’IA.