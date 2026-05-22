Spotify accélère sur un terrain qu’il juge stratégique : le livre audio. Après les podcasts personnalisés par IA, la plateforme prépare un nouvel outil intégré à Spotify for Authors, permettant aux écrivains de créer et publier des audiobooks narrés par intelligence artificielle, avec la technologie de ElevenLabs.

La fonction arrivera en bêta sur invitation dès juin 2026, d’abord en anglais uniquement. Elle ne sera pas liée à une exclusivité : les auteurs pourront donc distribuer leurs livres audio ailleurs que sur Spotify.

Spotify : Une production audio plus accessible

Spotify acceptait déjà les livres audio narrés avec ElevenLabs via Findaway Voices, mais cette nouvelle étape simplifie davantage le parcours des auteurs indépendants. L’objectif est clair : réduire les coûts de production et enrichir rapidement un catalogue déjà passé à plus de 700 000 titres.

La plateforme mise aussi sur l’international. Spotify for Authors va prendre en charge dix langues supplémentaires, dont le français, le français canadien, l’allemand, le néerlandais, l’espagnol latino-américain et plusieurs langues nordiques.

Spotify veut devenir l’écosystème complet de l’audio

Cette annonce s’inscrit dans une offensive plus large. Spotify affirme avoir dépassé le million d’abonnements Audiobook+ et viser 100 millions de dollars de revenus récurrents annualisés pour cette offre, tandis que ses heures d’écoute de livres audio auraient progressé de 60 % sur un an.

La plateforme prépare également une recherche en langage naturel pour découvrir des livres audio, ainsi que des playlists générées par prompt intégrant musique, podcasts et livres audio.

Une promesse puissante, mais sensible

Pour les auteurs, l’outil peut ouvrir la porte à une production plus rapide, moins chère et plus flexible. Pour l’industrie, il pose une question plus délicate : quelle place restera-t-il aux narrateurs humains, dont la voix, le rythme et l’interprétation font souvent la valeur d’un audiobook premium ?

Spotify avance prudemment, avec une bêta limitée et des contenus IA identifiables. Mais la direction est limpide : après la musique et les podcasts, l’entreprise veut faire du livre audio un troisième pilier de son empire sonore.