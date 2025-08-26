Accueil » iOS 26 : la version stable approche, Apple publie la bêta 8 — sans doute la dernière avant la sortie officielle

Apple a publié aujourd’hui iOS 26 bêta 8, probablement la dernière préversion avant le déploiement de la version stable d’iOS 26, attendu pour mi-septembre 2025. Depuis la première bêta dévoilée le 9 juin lors de la WWDC, les testeurs ont pu explorer un système repensé, dominé par l’effet « Liquid Glass » et enrichi de plusieurs nouveautés pratiques.

iOS 26 stable : un lancement attendu pour le 16 septembre ?

Selon les habitudes d’Apple, la version stable d’iOS est généralement publiée dans la semaine suivant la sortie des nouveaux iPhone. Or, l’iPhone 17 devrait être annoncé le mardi 9 septembre, ce qui laisse penser que le mardi 16 septembre pourrait être le jour de lancement d’iOS 26 pour tous.

Il est aussi fort probable que Apple publie iOS 26 Release Candidate (RC) le jour même de la keynote iPhone 17, marquant la toute dernière version test avant la version publique.

Quitter le programme bêta sans perte de données

Bonne nouvelle pour les testeurs : la sortie de la version stable permettra de quitter le programme bêta sans avoir à réinitialiser son iPhone. Ce sera donc le moment idéal pour repasser sur une version stable avant d’éventuellement revenir pour iOS 26.4, qui pourrait marquer l’arrivée de « Siri Personnelle ».

Performances et nouveautés : retour sur les bêtas iOS 26

L’expérience utilisateur s’est nettement améliorée depuis les premières bêtas. L’autonomie s’est stabilisée depuis la bêta 7, et Apple semble avoir légèrement atténué l’effet Liquid Glass sur l’écran d’accueil — bien qu’il reste très présent dans le Centre de Contrôle.

Voici quelques-unes des nouveautés marquantes déjà intégrées :

Traduction en direct : conversations téléphoniques traduites en temps réel entre deux langues différentes.

Assistance en attente : l’iPhone surveille la ligne pendant que vous êtes mis en attente, et vous alerte quand l’interlocuteur revient (similaire au « Hold for Me » de Google).

Sondages dans les discussions de groupe (iMessage).

Filtrage d’appels : demande à l’appelant inconnu de s’identifier avant que le téléphone ne sonne.

Nouveau jeu d’applications Apple, dont une app Jeux.

Apple Plans amélioré, avec alertes sur vos itinéraires préférés.

Et Siri dans tout ça ? Toujours en attente…

Malheureusement, « Siri Personnelle », la grande star attendue de cette version, ne sera pas prête avant le printemps 2026, selon les dernières rumeurs. Apple est en retard face à Google, qui a déjà déployé Magic Cue sur les Pixel 10, une fonctionnalité similaire qui scanne vos e-mails et messages pour répondre intelligemment à vos demandes contextuelles (vols, rendez-vous, etc.).

À noter : tout n’a pas été parfait

Un bug marquant a affecté certains utilisateurs de la bêta en juillet, lorsque les appels entrants ne faisaient plus sonner l’iPhone 15 Pro Max. Heureusement, ce souci a été corrigé en quelques jours via une mise à jour rapide.

Comment installer la bêta 8 d’iOS 26 ?