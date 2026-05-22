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Huawei Mate 90 : la prochaine bataille photo pourrait se jouer au téléobjectif

Huawei Mate 90 : la prochaine bataille photo pourrait se jouer au téléobjectif

Huawei préparerait une montée en gamme ambitieuse pour sa future série Mate 90. Selon une fuite attribuée à Digital Chat Station, la marque testerait une configuration à double périscope sur ses modèles les plus premium, possiblement les Mate 90 Pro Max et Mate 90 RS.

L’information reste à prendre avec prudence, le message original ayant été supprimé.

Deux périscopes pour reprendre l’avantage sur le zoom

Huawei testerait deux téléobjectifs périscopiques de 50 mégapixels, avec une variante très haut de gamme équipée d’un zoom optique 10x. Si cela se confirme, la marque suivrait une voie encore rare sur smartphone, surtout explorée récemment par OPPO sur ses flagships Find.

L’objectif est clair : couvrir plusieurs distances focales sans trop dépendre du zoom numérique. Pour Huawei, historiquement très fort en photo mobile, ce serait une manière de reprendre l’initiative sur un terrain devenu central dans le haut de gamme chinois.

Batterie géante et écran OLED nouvelle génération

La fuite évoque aussi des batteries comprises entre 6 800 et 7 000 mAh pour les modèles Mate 90 Pro Max et RS. Cette tendance s’inscrit dans la montée des batteries silicium-carbone, déjà très agressive chez les marques chinoises. Des rumeurs précédentes associaient justement Huawei à des capacités proches de 7 000 mAh sur ses futurs flagships.

Huawei pourrait aussi adopter un écran Tandem OLED de 6,9 pouces, une technologie double couche pensée pour améliorer luminosité, efficacité et durée de vie. Des fuites antérieures évoquaient déjà une nouvelle génération d’OLED double couche pour la série Mate 90.

Huawei veut rester une vitrine technologique

Malgré les limites imposées à ses puces Kirin face à Qualcomm ou Apple, Huawei continue de compenser par l’imagerie, l’autonomie et l’écran. Le Mate 90 pourrait donc devenir moins une démonstration de puissance brute qu’un manifeste hardware : zoom extrême, batterie massive et dalle premium.

Si ces fuites se confirment, Huawei ne chercherait pas seulement à suivre OPPO, Xiaomi ou Vivo. Il voudrait rappeler que la série Mate reste l’un des laboratoires les plus audacieux du smartphone chinois.