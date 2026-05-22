La frontière entre génération IA et montage vidéo continue de disparaître. CapCut vient d’annoncer un partenariat avec Google pour intégrer ses outils de création directement dans l’application Gemini.

Concrètement, les utilisateurs pourront bientôt éditer images et vidéos sans quitter Gemini, en utilisant les capacités de montage de CapCut intégrées directement dans l’interface conversationnelle de l’IA.

De l’idée au montage sans changer d’application

Jusqu’ici, le workflow restait fragmenté. Les créateurs utilisaient Gemini pour générer des idées, écrire des scripts ou produire des images, avant de basculer vers CapCut pour le montage final.

Cette intégration veut supprimer cette friction. L’utilisateur pourra brainstormer une idée, générer du contenu visuel, modifier une vidéo et finaliser un rendu prêt à publier, sans quitter l’environnement Gemini.

Ce rapprochement illustre parfaitement la direction actuelle des outils créatifs : transformer l’IA conversationnelle en véritable système d’exploitation de la création numérique.

CapCut et Google préparaient déjà le terrain

Le partenariat n’arrive pas totalement par surprise. Google Photos permet déjà d’exporter certains montages vers CapCut, notamment les récapitulatifs annuels automatisés. De son côté, CapCut multipliait depuis plusieurs mois les guides et templates autour de Gemini pour la génération de scripts et d’idées créatives.

Cette nouvelle étape officialise donc une convergence déjà visible : Gemini devient progressivement une couche centrale de production, tandis que CapCut apporte la dimension exécution et finition.

Google pousse Gemini au-delà du simple chatbot

Cette annonce intervient quelques jours après la conférence Google I/O, durant laquelle Google a fortement repositionné Gemini comme une plateforme multimodale complète. L’objectif est désormais clair : faire de Gemini un hub capable de connecter génération de texte, création visuelle, montage, recherche web et automatisation dans une seule interface.

CapCut représente ici un partenaire stratégique. L’application domine déjà une large partie de la création vidéo mobile grâce à sa simplicité, son écosystème TikTok et ses outils IA intégrés.

La prochaine bataille de l’IA : devenir invisible

Le plus intéressant dans cette intégration n’est peut-être pas la technologie elle-même, mais la manière dont elle disparaît dans le workflow. Pendant plusieurs années, les outils IA ont ajouté des étapes supplémentaires : générer ici, exporter là, monter ailleurs. Désormais, les plateformes cherchent exactement l’inverse : rendre la création fluide, conversationnelle et quasi invisible.

CapCut et Gemini incarnent parfaitement cette évolution. L’IA ne devient plus un outil séparé du processus créatif. Elle devient l’interface elle-même.

Et dans un marché où chaque plateforme veut devenir le centre de la création numérique, cette fusion entre assistant IA et éditeur vidéo pourrait rapidement devenir la norme.