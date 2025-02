Accueil » Apple : le modem C2 déjà en test, vers un iPhone 18 encore plus autonome ?

Apple : le modem C2 déjà en test, vers un iPhone 18 encore plus autonome ?

Apple : le modem C2 déjà en test, vers un iPhone 18 encore plus autonome ?

Apple n’a pas perdu de temps ! Quelques jours seulement après l’annonce de l’iPhone 16E et de son modem 5G maison C1, des rumeurs font état du développement d’un nouveau modem C2, destiné à l’iPhone 18.

Le modem C1, intégré à l’iPhone 16E, marque la volonté d’Apple de réduire sa dépendance envers Qualcomm. Plus économe en énergie, le C1 ne prend toutefois pas en charge la mmWave, la technologie 5G offrant les débits les plus rapides.

Selon de nouvelles informations, Apple serait déjà en train de tester un nouveau modem identifié comme C4020, qui pourrait être le C2. Ce modem serait destiné à l’iPhone 18, prévu pour 2026.

La rumeur semble exacte, étant donné qu’Apple travaille généralement sur des produits des années à l’avance, pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de qualité et de performance de l’entreprise. Il est intéressant de voir quelles fonctionnalités le modem C2 prendra en charge, mais pour l’instant, tout cela est secret.

Apple poursuit sa stratégie de développement de composants maison, initiée avec succès pour les puces M des Mac et les puces A des iPhone. Cette approche permet à Apple de mieux contrôler ses coûts, ses performances et son écosystème.

Apple veut se détacher de Qualcomm

Le développement du modem C2 confirme l’ambition d’Apple de devenir un acteur majeur dans le domaine des semi-conducteurs. Il faudra attendre les prochaines générations d’iPhone pour découvrir les pleines capacités des modems C1 et C2, et leur impact sur les performances et l’autonomie des appareils.

En attendant, des concurrents comme la série Galaxy S25 parient sur les modems de Qualcomm pour assurer la connectivité sans fil. Samsung travaille également sur ses propres composants, comme le Exynos 2500 dont on parle pour le Galaxy Z Flip 7, mais il n’est pas encore perfectionné au niveau de la série A de puces d’Apple. Nous devrons attendre de voir quelle stratégie se révélera à l’avenir, mais voyons d’abord à quel point le modem C1 de l’iPhone 16e est vraiment bon.