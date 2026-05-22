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Honor 600 : un mini-écran magnétique pour transformer le smartphone en accessoire lifestyle

Honor 600 : un mini-écran magnétique pour transformer le smartphone en accessoire lifestyle

Honor prépare le lancement chinois de sa série Honor 600 le 25 mai 2026, avec un accessoire inattendu : le Magic Mini « Yao » Screen, un petit écran secondaire magnétique à fixer au dos du smartphone.

Honor 600 : Un écran arrière détachable, pensé pour la photo

Ce module circulaire sert d’abord de moniteur de prévisualisation. Il permet de cadrer des selfies ou des photos de groupe avec les capteurs arrière, plutôt qu’avec la caméra frontale. Honor y ajoute un système de lumière d’appoint à quatre niveaux, utile pour les scènes en intérieur ou les prises de vue nocturnes.

L’accessoire peut aussi faire office de télécommande : déclenchement photo à distance, contrôle du smartphone et même défilement dans des apps comme Douyin, sans toucher directement l’appareil.

Un badge électronique autant qu’un outil caméra

Honor ne présente pas ce mini-écran comme un simple module photo. Il peut afficher des fonds animés, des images personnalisées et des visuels décoratifs, à la manière d’un badge électronique accroché au dos du téléphone. La marque cible clairement un public jeune, sensible à la personnalisation et aux accessoires visibles.

Dans un marché où les smartphones milieu-premium se ressemblent de plus en plus, cette approche donne à Honor un angle différenciant : faire du téléphone un objet modulable, presque vestimentaire.

Une série Honor 600 ambitieuse

Selon les informations déjà partagées, le Honor 600 miserait sur un écran plat 1,5K, une batterie de 8 600 mAh, une charge 80 W et un capteur principal de 200 mégapixels. Le Honor 600 Pro passerait à une batterie de 8 000 mAh, avec charge sans fil 50 W et téléobjectif de 50 mégapixels 3,5x.

Honor met aussi en avant la vidéo 4K Live sur plusieurs focales, avec un positionnement très orienté photo sociale et création mobile.

Une bonne idée, si elle ne reste pas gadget

Le Magic Mini « Yao » Screen rappelle que l’innovation smartphone ne passe pas toujours par une puce plus rapide ou un écran plus lumineux. Elle peut aussi venir d’un accessoire malin, visible, ludique et utile dans certains usages.

Reste à savoir si Honor saura en faire un vrai outil du quotidien, ou simplement un élément de différenciation pour le lancement. Dans tous les cas, ce petit écran magnétique donne déjà à la série Honor 600 une personnalité que beaucoup de smartphones ont perdue.