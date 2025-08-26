Google ajoute 80 langues aux résumés vidéo et audio de NotebookLM

NotebookLM, l’outil intelligent d’apprentissage développé par Google, vient de recevoir une mise à jour majeure. Moins d’un mois après le lancement des « Video Overviews » (résumés vidéo), la fonctionnalité devient désormais accessible dans plus de 80 langues, dont le français, l’espagnol, le chinois, l’italien et bien d’autres.

Video Overviews multilingues : un vrai boost pour l’apprentissage visuel

Lancée en juillet dernier, la fonctionnalité Video Overviews permet de transformer vos notes, PDF ou images en présentations vidéo dynamiques. Jusqu’ici réservée aux utilisateurs anglophones, elle s’ouvre maintenant à un public international.

Vous pouvez désormais apprendre dans votre langue maternelle, à travers des vidéos générées automatiquement à partir de vos documents.

Audio Overviews : de simples extraits à de vrais podcasts éducatifs

Les résumés audio (« Audio Overviews ») ne sont pas en reste. Jusque-là, ils n’étaient disponibles en version longue qu’en anglais. Désormais, les utilisateurs de plus de 80 langues peuvent profiter :

de résumés audio complets et structurés,

avec plus de profondeur et de nuances,

similaires à un podcast éducatif personnalisé.

Pour les utilisateurs pressés, une version courte reste disponible, avec uniquement les points clés.

Un déploiement mondial immédiat dans NotebookLM

Selon Google, cette mise à jour est disponible dès aujourd’hui, et sera déployée progressivement au cours de la semaine. Elle vise à rendre l’apprentissage assisté par l’IA plus accessible, quel que soit le pays ou la langue.

Avec cette mise à jour, NotebookLM se positionne comme un outil éducatif mondial, utile pour les étudiants, les chercheurs, les journalistes, et tous ceux qui ont besoin de résumer rapidement une grande quantité d’informations dans une langue précise.