Accueil » Android Halo : Google prépare une interface pour suivre les agents IA sur Android

Android Halo : Google prépare une interface pour suivre les agents IA sur Android

Android Halo : Google prépare une interface pour suivre les agents IA sur Android

Présenté à la Google I/O 2026, Android Halo introduit une nouvelle couche d’interface pensée pour suivre l’activité des agents IA en arrière-plan. Une manière pour Google de rendre l’IA plus proactive, mais aussi plus lisible.

Avec Android Halo, Google s’attaque à un problème central de l’IA agentique : comment montrer ce qu’un assistant fait sans envahir l’écran ?

Cette nouvelle interface affichera des signaux discrets en haut de l’écran Android pour indiquer l’état d’un agent IA : tâche en cours, mode live, préparation d’une notification ou progression d’un workflow. L’idée est de laisser l’utilisateur continuer son activité tout en gardant un œil sur ce que l’IA exécute en arrière-plan.

Une interface pensée pour l’IA qui travaille en silence

Android Halo accompagne l’arrivée d’une génération d’agents plus autonomes, comme Gemini Spark, présenté comme un assistant capable d’agir de manière proactive dans l’écosystème Google.

Plutôt que d’ouvrir une application dédiée, l’utilisateur pourra voir l’activité de l’agent directement dans l’interface système. C’est un changement subtil, mais stratégique : Google ne veut plus seulement intégrer Gemini dans Android, il veut rendre l’IA perceptible au niveau de l’OS.

Un lancement prévu plus tard cette année

Android Halo doit arriver plus tard en 2026, avec une intégration native à Gemini Spark et à certains agents compatibles. Les appareils équipés des fonctions avancées de Gemini Intelligence devraient bénéficier de capacités supplémentaires.

Cette approche montre la direction prise par Google : faire d’Android non plus seulement un système d’exploitation mobile, mais une scène permanente pour agents IA. L’enjeu sera de trouver le bon équilibre entre visibilité, confiance et discrétion.