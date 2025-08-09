iPhone 18 : Apple pourrait chambouler son calendrier de sortie pour contrer Samsung

Apple pourrait être en train de bouleverser sa stratégie produit la plus emblématique. Selon plusieurs fuites en provenance d’opérateurs allemands, la firme de Cupertino envisagerait de séparer les lancements de ses futurs iPhone 18 en deux vagues distinctes.

L’objectif ? Mieux concurrencer Samsung et ses Galaxy S.

Si cette nouvelle stratégie se confirme, le modèle de base de l’iPhone 18 pourrait être lancé au printemps 2026, soit environ 6 mois après la sortie des iPhone 17 attendus pour l’automne 2025. Et surtout, cela signifierait que l’iPhone 18 de base arriverait en même temps que le Galaxy S26 de Samsung.

Un calendrier chamboulé : deux lancements par an pour les iPhone ?

Traditionnellement, Apple dévoile tous ses nouveaux iPhone en septembre, qu’il s’agisse des modèles classiques, des versions Pro ou Plus. Mais, selon les informations relayées, Apple souhaiterait désormais réserver l’automne aux modèles les plus premium, comme l’iPhone 18 Pro (et possiblement l’iPhone 18 Ultra), tout en lançant les modèles standard et Air (ou 18e) au printemps.

Il se murmure également que la gamme Plus serait abandonnée au profit de nouveaux modèles plus différenciés, comme les versions « Air » ou « e », des iPhone plus accessibles destinés à séduire un public plus large ou à répondre à la pression concurrentielle sur les prix.

Cette nouvelle stratégie pourrait ainsi fragmenter le calendrier des sorties d’Apple, avec deux événements iPhone majeurs par an : un au printemps, un autre en septembre.

Une stratégie risquée pour les ventes… ou un coup de maître ?

Ce changement de cadence pourrait bien nuire aux ventes des iPhone 17 de base, attendus cet automne. En effet, quel intérêt pour un utilisateur lambda d’acheter un iPhone 17 en septembre 2025, si un iPhone 18 (standard) sort seulement six mois plus tard ?

Ce chevauchement risque d’embrouiller les consommateurs et pourrait cannibaliser une partie des ventes du cycle habituel. D’un autre côté, Apple pourrait aussi capitaliser sur ses fans les plus fidèles — ceux qui achètent plusieurs modèles par an — pour doubler ses ventes auprès de cette cible ultra-loyale.

Une autre hypothèse évoquée serait une volonté d’éclipser le lancement des Galaxy S, qui arrivent généralement en février. En alignant l’iPhone 18 de base avec le Galaxy S26, Apple chercherait à voler un peu de lumière à Samsung… mais ce calcul semble fragile. Les utilisateurs Android convaincus ne basculeront pas pour autant, et l’attrait d’un iPhone lancé à contre-courant pourrait aussi s’essouffler rapidement.

iPhone pliable : Apple garderait le meilleur pour l’automne

La sortie du tout premier iPhone pliable, très attendue depuis plusieurs années, devrait également s’intégrer dans cette nouvelle organisation. D’après plusieurs sources, ce modèle inédit verrait le jour en même temps que les iPhone 18 Pro, à l’automne 2026.

Apple miserait sur un lancement en grande pompe, dissocié du cycle habituel des pliables Samsung (Galaxy Z Fold 8), pour mieux maîtriser la narration autour de ce produit révolutionnaire.

Vers une refonte complète du cycle iPhone ?

Si Apple adopte cette nouvelle stratégie, cela marquerait un tournant historique dans l’approche produit de la marque. Deux grands lancements par an, plus de diversité dans les gammes, un alignement concurrentiel plus stratégique… mais aussi plus d’ambiguïté pour les consommateurs.

À court terme, cela pourrait semer la confusion. Mais à long terme, Apple pourrait y trouver un levier de croissance inédit, notamment en augmentant le cycle de renouvellement des utilisateurs les plus impliqués.

Reste à savoir si ce pari audacieux portera ses fruits… ou s’il ne fera qu’accentuer une fracture déjà croissante entre modèles d’entrée de gamme et iPhone haut de gamme.