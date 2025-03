Des rendus officiels du Galaxy S25 Edge émergent avant son lancement en avril

Microsoft modernise l'écran de connexion : Fluent 2, sans mot de passe et mode sombre Xbox

Après avoir été brièvement teasé en janvier lors de l’événement de lancement de la série Galaxy S25, puis exposé discrètement au MWC 2025, le très attendu Galaxy S25 Edge semble prêt à faire ses débuts officiels en avril. Une série de fuites — dont la dernière publiée par WinFuture.de — nous offre désormais une vision quasi complète du design, des couleurs et des caractéristiques techniques de ce smartphone pas comme les autres.

Le Galaxy S25 Edge se distingue clairement du reste de la gamme Galaxy S25. Son épaisseur ne dépasserait pas 5,7 à 5,8 mm, en faisant le smartphone le plus fin jamais conçu par Samsung. Il adopte une approche plus minimaliste avec seulement deux capteurs photo arrière — une rareté sur un modèle à ce niveau de prix —, mais conserve un aspect premium, notamment grâce à un châssis en titane et une finition arrière supposée en céramique, selon certaines fuites.

Le port USB-C décentré, visible dans les vidéos de prototypes est l’un des compromis visibles faits pour préserver cette finesse extrême.

Galaxy S25 Edge : Trois coloris raffinés aux accents de titane

Les rendus officiels confirment trois coloris disponibles pour le Galaxy S25 Edge :

Titanium Jet Black

Titanium Icy Blue

Titanium Silver

Samsung reprend ici le même principe que pour le Galaxy S25 Ultra, en mettant en avant l’usage du titane pour renforcer la perception de solidité et de luxe.

Écran AMOLED 2K et Snapdragon 8 Elite : puissance et fluidité au rendez-vous

Malgré sa finesse, le Galaxy S25 Edge ne fera pas de compromis sur les performances. Il embarquera :

Un écran AMOLED de 6,7 pouces, résolution 2K et rafraîchissement à 120 Hz.

Le processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, identique aux modèles S25 et S25 Ultra.

Une batterie de 3 900 mAh, avec charge filaire et sans fil à 25W.

Le module photo arrière comprendra un capteur principal de 200 mégapixels avec OIS, identique au Galaxy S25 Ultra et un ultra-grand-angle de 12 mégapixels. Aucun téléobjectif ne serait présent, probablement en raison des contraintes d’espace liées à l’extrême finesse de l’appareil. À l’avant, on retrouverait un capteur selfie de 12 mégapixels.

Le smartphone sera livré avec Android 15 et One UI 7 dès sa sortie.

Un smartphone aussi cher que le Ultra ?

Avec un positionnement aussi audacieux, le Galaxy S25 Edge ne sera pas un modèle abordable. Les dernières fuites évoquent un tarif avoisinant les 1 400 dollars, soit quasiment le même prix que le Galaxy S25 Ultra (1 472 euros en France). Un prix qui risque de limiter son attrait à un public de niche, principalement des utilisateurs en quête d’un smartphone haut de gamme, fin, léger et élégant, sans pour autant sacrifier la puissance.

Le Samsung Galaxy S25 Edge pourrait bien devenir l’un des smartphones les plus marquants de 2025. Son design exceptionnellement fin, ses matériaux nobles, et ses caractéristiques dignes d’un flagship en font un objet de luxe technologique, destiné à ceux qui veulent le meilleur du design et des performances dans un format minimaliste. Son lancement discret, prévu pour avril, ne devrait pas empêcher ce modèle d’attirer toute l’attention.