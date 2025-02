Galaxy S25 Edge : le smartphone ultra-fin de Samsung se dévoile en vidéo !

Une vidéo divulguée a donné un premier aperçu réel du prochain Galaxy S25 Edge de Samsung, qui a été présenté lors de l’événement de lancement de la série Galaxy S25 qui s’est tenu le mois dernier. Les images de prise en main, initialement publiées par YouTuber Alexis Garza, comparaient l’appareil au Galaxy Z Fold 6 et révélaient son profil mince. La vidéo, qui a depuis été supprimée, mettait en évidence sa conception ultra-mince et les principaux détails matériels.

Le Galaxy S25 Edge devrait être l’un des téléphones les plus fins de Samsung, mesurant apparemment seulement 5,48 mm d’épaisseur. Dans la vidéo, il a été placé à côté du Galaxy Z Fold 6 déplié, qui mesure 5,6 mm d’épaisseur à l’état déplié.

Un récent rapport a révélé que l’appareil sera doté d’un dos en céramique, lui donnant une sensation de qualité supérieure. Le design du module photo du Galaxy S25 Edge ressemble à une version plus petite du bloc photo disponible sur le Z Fold 6.

Le design du Galaxy S25 Edge comporte des compromis, car le smartphone abrite une batterie relativement petite de 4 000 mAh. Selon les rumeurs, l’appareil sera doté d’un écran de 6,7 pouces. En comparaison, malgré un écran plus petit de 6,2 pouces, le Galaxy S25 possède la même capacité de batterie que le S25 Edge.

Galaxy S25 Edge, aucun compromis sur les performances

Malgré sa construction fine, le Galaxy S25 Edge ne fait aucun compromis sur les performances. L’application AIDA présentée dans la vidéo révèle que l’appareil fonctionne sur le chipset Snapdragon 8 Elite (for Galaxy), couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les détails de l’appareil photo restent incertains, car l’application AIDA64 affiche trois capteurs de 12 mégapixels, bien que des rapports suggèrent une configuration à double caméra de 200 mégapixels + 12 mégapixels. L’application révèle également la prise en charge de la connectivité Bluetooth 5.4.

Samsung n’a pas encore annoncé de date de lancement officielle, mais des rumeurs suggèrent que le Galaxy S25 Edge pourrait faire ses débuts au MWC 2025 début mars. Avec son format ultra-fin et ses spécifications haut de gamme, il sera intéressant de voir si cet appareil remodèle le paysage des smartphones phares.

Le Galaxy S25 Edge s’annonce comme un smartphone haut de gamme, avec un prix qui pourrait dépasser les 800 dollars.