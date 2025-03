Accueil » Galaxy S25 Edge : Une vidéo dévoile son design ultra-fin et des maquettes

Après un début d’année déjà bien chargé pour Samsung avec le lancement des Galaxy S25 en janvier, suivi du Galaxy A56 en mars, un autre smartphone se fait attendre : le mystérieux Galaxy S25 Edge. Teasé dès janvier par la marque, ce modèle intrigue autant par sa finesse que par son positionnement.

Une nouvelle vidéo publiée par le YouTubeur coréen The Sinza, repérée par Android Authority, présente deux maquettes du Galaxy S25 Edge, permettant de mieux visualiser son design… et sa finesse exceptionnelle.

Galaxy S25 Edge : Un smartphone fin comme jamais avec 5,84 mm seulement

La vidéo dévoile le design ultra-mince du Galaxy S25 Edge, mesuré à seulement 5,84 mm d’épaisseur. À titre de comparaison, cela en ferait l’un des smartphones les plus fins jamais produits par Samsung, bien plus mince que les autres modèles de la série Galaxy S25. Cette finesse extrême se fait toutefois au prix de quelques compromis visibles, comme le port USB-C décalé sur le bas du téléphone, sans doute pour des raisons d’optimisation interne.

Le tiroir SIM est également placé en bas, à proximité du port, et le module photo se distingue du reste de la gamme S25 par un bloc visuel unifié, dans lequel sont intégrés deux capteurs :

Un capteur principal de 200 mégapixels

Un ultra-grand-angle de 12mégapixels

Finition haut de gamme et design premium

Le Galaxy S25 Edge devrait arborer un châssis en titane, comme les modèles Ultra. Trois coloris seraient proposés : Titanium Icyblue, Titanium Silver et Titanium Jetblack.

Les versions Silver et Jetblack sont visibles dans la vidéo, confirmant l’aspect sobre, élégant et premium de ce nouveau modèle.

Des caractéristiques solides malgré la finesse

Malgré son format ultrafin, le Galaxy S25 Edge ne ferait pas de compromis sur la puissance. Les fuites récentes annoncent :

Un écran de 6,7 pouces, comme le Galaxy S25+.

Le processeur Snapdragon 8 Elite, dernière génération de Qualcomm.

Une batterie de 3 786 mAh, une capacité plutôt correcte compte tenu de l’espace limité dans un châssis aussi fin.

Lancement prévu pour mi-avril

Samsung n’a pas encore annoncé officiellement la date de sortie du Galaxy S25 Edge, mais les rumeurs s’accordent sur un lancement prévu pour la mi-avril 2025. Ce smartphone viendrait alors enrichir la série S25 avec une nouvelle proposition axée sur le design et l’élégance, qui pourrait séduire les amateurs de finesse et de légèreté.

Le Galaxy S25 Edge s’annonce comme un nouveau modèle à part dans l’écosystème Galaxy, combinant design minimaliste, finesse record, matériaux premium, et performances solides. Si la date de lancement pressentie se confirme, l’attente ne sera plus longue avant de découvrir cet élégant challenger… et de voir s’il peut rivaliser avec les prochains iPhone 17 Air sur le segment des smartphones « supermodels ».