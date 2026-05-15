Microsoft semble vouloir rapprocher encore un peu plus l’univers Xbox du cloud gaming. D’après de nouvelles images apparues sur un site de certification brésilien relayé par Tecnoblog, la firme travaillerait sur une manette Xbox inédite intégrant non seulement le Bluetooth, mais aussi une connexion Wi-Fi dédiée.

Une évolution qui rappelle immédiatement la manette de Google Stadia — capable de se connecter directement aux serveurs de jeu en streaming pour réduire la latence — mais appliquée cette fois à un service toujours pleinement actif : Microsoft Xbox Cloud Gaming.

Une manette pensée pour le streaming plutôt que pour la console seule

Selon les documents repérés, cette nouvelle manette embarquerait une puce sans fil Realtek RTL8730E compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3. L’objectif paraît clair : permettre une communication directe avec les serveurs Xbox Cloud Gaming sans passer systématiquement par un smartphone, une TV ou un PC comme intermédiaire.

Techniquement, cela pourrait réduire le temps de réponse entre l’action du joueur et son affichage à l’écran — un enjeu central pour le cloud gaming, où chaque milliseconde compte.

Le reste de la fiche technique évoquée reste relativement classique :

batterie de 500 mAh,

recharge via USB-C,

double sticks analogiques,

croix directionnelle,

gâchettes et boutons d’action traditionnels.

Mais, les images suggèrent également un redesign subtil, avec des poignées plus compactes et une ergonomie légèrement différente des manettes Xbox Series actuelles.

Microsoft continue de pousser Xbox au-delà de la console

Cette fuite s’inscrit dans une stratégie désormais évidente chez Microsoft : faire de Xbox une plateforme accessible depuis n’importe quel écran.

Depuis plusieurs années, l’entreprise multiplie les initiatives autour du jeu dématérialisé :

Xbox Cloud Gaming via le Game Pass Ultimate,

• intégration sur téléviseurs connectés,

• partenariat avec des fabricants d’accessoires mobiles,

• support étendu PC et navigateurs.

Une manette Wi-Fi dédiée renforcerait cette vision en supprimant une partie des frictions techniques liées au streaming.

Apple, Samsung ou encore Logitech explorent déjà cette convergence entre hardware léger et services cloud. Mais Microsoft possède un avantage clé : un écosystème logiciel déjà mature, porté par le Game Pass et Azure.

Le retour d’une idée que Google avait peut-être lancée trop tôt

La comparaison avec Stadia est inévitable. La manette de Google avait été saluée pour sa connexion Wi-Fi directe, capable de contourner certaines limitations Bluetooth et de réduire la latence perçue. Le problème n’était pas la technologie, mais l’écosystème autour d’elle.

Microsoft semble aujourd’hui récupérer cette idée dans un contexte bien différent : infrastructures cloud plus robustes, démocratisation de la fibre et du Wi-Fi 6, montée en puissance du jeu mobile, et explosion des appareils portables type Steam Deck ou ROG Ally.

Dans un marché où les prix des GPU, de la mémoire et du stockage restent élevés, une simple manette associée à un PC modeste, une tablette ou un smartphone pourrait devenir une alternative crédible à une console traditionnelle.

Une nouvelle étape pour l’écosystème Xbox ?

Microsoft n’a encore ni officialisé le produit ni communiqué de date de lancement ou de prix. Mais cette fuite alimente une tendance de fond : Xbox devient progressivement un service avant d’être une machine.

Et cette évolution en dit long sur la manière dont la tech redéfinit le gaming moderne — moins centré sur la puissance brute locale, davantage sur l’accès instantané, la mobilité et l’infrastructure cloud.