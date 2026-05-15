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Googlebook : certains Chromebooks pourront migrer vers la nouvelle plateforme IA de Google

Googlebook : certains Chromebooks pourront migrer vers la nouvelle plateforme IA de Google

Le lancement de Googlebook marque probablement le plus grand changement stratégique de Google dans l’univers des laptops depuis ChromeOS. Mais, contrairement à ce que certains craignaient, l’arrivée de cette nouvelle génération ne condamnera pas immédiatement les Chromebooks actuels.

Dans une interview accordée à Chrome Unboxed, Google a confirmé que certains Chromebooks pourront évoluer vers l’environnement Googlebook via une simple mise à jour du firmware.

Une transition qui pourrait profondément redéfinir ce qu’est un « Chromebook » dans les années à venir.

Googlebook : un Chromebook devenu plus Android que ChromeOS

Derrière Googlebook se cache une évolution majeure : Google semble vouloir rapprocher l’expérience laptop de l’écosystème Android, avec une intégration beaucoup plus profonde de Gemini et des applications Android.

L’objectif est clair : supprimer progressivement les barrières techniques qui séparaient jusqu’ici ChromeOS du reste de l’écosystème mobile Google.

Jusqu’à présent, les applications Android sur Chromebook reposaient largement sur des couches de compatibilité et des mécanismes proches de l’émulation. Googlebook changerait cette logique en plaçant Android au cœur même du système.

Gemini deviendrait alors une composante native de l’expérience laptop : recherche contextuelle, gestion intelligente des tâches, IA visuelle et interactions plus naturelles avec l’ordinateur.

Tous les Chromebooks ne feront pas la transition

Cependant, Google reste prudente. L’entreprise n’a toujours pas publié la liste des modèles compatibles ni précisé le calendrier exact du déploiement. Et, c’est probablement là que se jouera la vraie fracture.

Les premiers Googlebook sont décrits comme des machines premium répondant à des exigences matérielles spécifiques : processeurs récents, quantité minimale de RAM, stockage plus rapide et nouvelles normes clavier. Google collabore déjà avec Lenovo, Acer, ASUS, HP et Dell pour encadrer cette nouvelle catégorie.

Autrement dit : tous les Chromebooks actuels ne deviendront pas automatiquement des Googlebook.

ChromeOS ne disparaît pas immédiatement

Google insiste toutefois sur un point essentiel : ChromeOS continue d’exister. Les Chromebooks actuels conserveront leur cycle de support habituel, avec la promesse de mises à jour pouvant aller jusqu’à 10 ans sur certains modèles — soit potentiellement jusqu’en 2034.

Cette précision est particulièrement importante pour les écoles, les entreprises et les administrations qui ont massivement investi dans l’écosystème Chromebook.

Google semble ainsi adopter une transition progressive plutôt qu’une rupture brutale : Googlebook pour les machines premium et l’IA native ; ChromeOS pour les usages plus traditionnels et le parc existant.

Les fonctions emblématiques de ChromeOS — bureaux virtuels, Quick Insert ou enregistrement d’écran — devraient d’ailleurs survivre sous une forme ou une autre dans Googlebook.

Google prépare discrètement l’après-Chromebook

Cette évolution révèle surtout un changement de philosophie plus profond chez Google. Pendant des années, ChromeOS reposait sur une idée minimaliste : le navigateur comme centre de l’ordinateur. Mais, l’ère de l’IA générative pousse désormais les plateformes à devenir beaucoup plus contextuelles, persistantes et intelligentes.

Googlebook semble être la réponse de Google à cette nouvelle époque :

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Google fusionne Android, Gemini et l’expérience laptop.

Le Chromebook n’est donc pas mort. Mais, il pourrait progressivement devenir autre chose : un terminal Android premium dopé à l’IA, où le navigateur n’est plus la pièce centrale, mais simplement une interface parmi d’autres.