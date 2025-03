Accueil » Opera One : l’IA révolutionne la gestion des onglets avec des commandes vocales et textuelles

Opera One : l’IA révolutionne la gestion des onglets avec des commandes vocales et textuelles

Opera One : l'IA révolutionne la gestion des onglets avec des commandes vocales et textuelles

Le navigateur Opera One continue de se démarquer grâce à l’intégration de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle qui ne se contentent pas de suivre la tendance, mais repensent véritablement l’expérience utilisateur. Sa dernière innovation de Opera One : les commandes IA pour les onglets, une fonctionnalité qui permet de gérer vos onglets simplement en parlant à votre navigateur.

Gérer vos onglets comme un chef… avec des phrases simples

Baptisée AI Tab Commands, cette nouveauté introduit une manière radicalement différente de manipuler ses onglets. Il suffit de faire appel à l’assistant IA Aria intégré à Opera, puis de lui donner une instruction en langage naturel, comme :

« Regroupe tous les onglets Wikipedia »

« Ferme tous les onglets du Smithsonian »

« Ferme tous les onglets inactifs »

« Épingle mes onglets Gmail »

« Ferme tous les onglets sauf ceux de YouTube »

Autrement dit, plus besoin de cliquer frénétiquement ou de naviguer entre raccourcis clavier pour organiser ses dizaines d’onglets ouverts. L’IA s’en occupe pour vous, en temps réel.

Une IA utile, locale, et respectueuse de vos données

Ce qui distingue cette fonctionnalité, c’est aussi son approche respectueuse de la vie privée. Aucune donnée sur vos onglets ouverts n’est envoyée aux serveurs d’Opera. Seule la commande que vous tapez est transmise à l’IA. L’action, elle, est exécutée localement sur votre machine.

L’activation de la commande peut se faire via :

Ctrl +/(Windows) ou Cmd +/(macOS)

Un clic droit sur un groupe d’au moins cinq onglets ouverts

Des fonctionnalités intelligentes et bien pensées dans Opera One

Au-delà des actions classiques, comme fermer ou grouper des onglets, l’IA permet également :

D’épingler des onglets spécifiques

D’exclure certains onglets d’une action, ex : « Ferme tous les onglets sauf les vidéos »

D’annuler une action grâce à une commande « undo » intégrée

Cette fonctionnalité sera également disponible dans les autres navigateurs de la marque, notamment Opera GX, destiné aux gamers, et Opera Air, orienté productivité zen.

Opera continue aussi d’innover côté interface. Contrairement à Chrome ou Safari qui utilisent des groupes d’onglets colorés, Opera propose une interface plus visuelle et intuitive appelée Tab Islands, qui regroupe automatiquement les onglets similaires, tout en conservant une expérience fluide.

Avec AI Tab Commands, Opera One redéfinit la navigation web assistée par IA, en alliant ergonomie, contrôle, et respect de la vie privée. Dans un monde numérique où l’on jongle constamment entre onglets, cette gestion intelligente et intuitive par commande vocale ou écrite pourrait bien devenir un nouveau standard pour tous les navigateurs modernes. Disponible dès maintenant sur Windows et macOS, Opera prouve qu’il est encore possible d’innover dans un secteur dominé par les géants.