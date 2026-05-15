Apple semble enfin prêt à traiter l’intelligence artificielle comme autre chose qu’une fonction annexe d’iOS. Selon The Information, la firme explore un framework permettant d’accueillir sur l’App Store des applications d’agents IA et des outils de « vibe coding », tout en préservant ses exigences de sécurité et de confidentialité.

Un App Store bousculé par les apps qui se réinventent elles-mêmes

Le problème est simple : les règles historiques de l’App Store n’ont pas été pensées pour des applications capables de générer du code, de créer des mini-outils ou d’agir à la place de l’utilisateur.

En mars 2026, Apple aurait déjà bloqué des mises à jour d’apps de vibe coding comme Cursor, Replit ou Vibecode, précisément parce qu’elles permettaient de modifier leur fonctionnement via des prompts IA.

Avec les agents IA, la tension devient encore plus stratégique : ces logiciels ne se contentent pas d’afficher une réponse, ils réservent, organisent, exécutent, automatisent. Autrement dit, ils déplacent le centre de gravité de l’iPhone : moins d’icônes, plus d’actions.

Siri, Gemini et le virage pragmatique d’Apple

Cette ouverture s’inscrit dans un chantier plus vaste : la refonte de Siri, attendue autour de la WWDC du 8 juin 2026. Plusieurs rapports évoquent une intégration de modèles Gemini personnalisés, signe qu’Apple privilégierait désormais une stratégie hybride plutôt qu’une bataille frontale contre OpenAI, Google ou Anthropic.

La logique est limpide : Apple n’a peut-être pas le meilleur modèle d’IA générative, mais elle possède l’interface la plus intime du quotidien numérique. L’iPhone reste l’objet que l’on consulte, déverrouille, écoute et transporte partout.

En faisant de Siri un chef d’orchestre capable de dialoguer avec des apps tierces, Apple pourrait transformer sa faiblesse en avantage de plateforme.

Le vrai enjeu : contrôle, confiance et commissions

Reste une question sensible : jusqu’où Apple laissera-t-il les développeurs respirer ? D’après les informations disponibles, certains éditeurs craignent que ces futures intégrations deviennent un nouveau canal de commission pour Cupertino. Apple aurait indiqué qu’aucun frais ne serait appliqué au lancement, sans exclure cette possibilité à long terme.

C’est là que se jouera la crédibilité du projet. Si Apple encadre les agents IA avec trop de rigidité, l’écosystème risque de se refermer avant même d’avoir décollé. Mais si la firme trouve le bon équilibre, l’iPhone pourrait devenir bien plus qu’un terminal pour applications IA : une véritable interface d’exécution personnelle.

Apple n’a pas besoin de gagner seule la course à l’IA. Elle doit surtout faire en sorte que la meilleure IA du moment fonctionne mieux sur iPhone qu’ailleurs.