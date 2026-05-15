Accueil » DJI Osmo Pocket 4P : DJI veut transformer la caméra de poche en véritable outil de cinéma

DJI Osmo Pocket 4P : DJI veut transformer la caméra de poche en véritable outil de cinéma

DJI Osmo Pocket 4P : DJI veut transformer la caméra de poche en véritable outil de cinéma

Après le lancement de sa Osmo Pocket 4P, DJI profite du Festival de Cannes 2026 pour dévoiler la Osmo Pocket 4P, une nouvelle génération de caméra stabilisée de poche qui marque un changement important dans la stratégie de la marque.

Avec ce modèle, DJI ne cible plus seulement les vloggers ou les créateurs de contenus mobiles. Le constructeur veut désormais rapprocher sa gamme Pocket de l’univers du cinéma professionnel.

Et, pour cette nouvelle génération, DJI mise très clairement sur un argument principal : offrir des capacités cinématographiques avancées dans un format réellement ultra compact.

DJI veut faire évoluer la Pocket vers le cinéma

Depuis plusieurs années, la série Osmo Pocket s’est imposée comme une référence pour les créateurs cherchant une caméra compacte capable de filmer avec une stabilisation très performante.

Mais, avec la Osmo Pocket 4P, DJI veut clairement monter en gamme.

La marque explique que cette nouvelle caméra marque une évolution de la série Pocket : d’un simple outil créatif vers un véritable dispositif d’imagerie cinématographique.

Le choix de Cannes pour le lancement n’est d’ailleurs pas anodin. DJI cherche ici à associer la Osmo Pocket 4P à la narration cinématographique, le documentaire, le storytelling professionnel ou encore les productions mobiles haut de gamme.

Un capteur 1 pouce pour améliorer fortement la qualité d’image

La principale évolution technique concerne l’arrivée d’un capteur CMOS 1 pouce. DJI promet une meilleure plage dynamique, des couleurs plus riches, une meilleure gestion des hautes lumières et des performances nettement améliorées en basse lumière.

La caméra peut filmer en 4K jusqu’à 240 images par seconde tout en proposant un rendu beaucoup plus proche des caméras cinéma professionnelles. DJI met aussi énormément en avant la profondeur tonale, la précision colorimétrique et les workflows professionnels d’étalonnage.

La Osmo Pocket 4P introduit notamment un mode 10 bits D-Log2 destiné aux créateurs qui souhaitent retravailler leurs images en post-production.

DJI veut séduire les documentaristes et les réalisateurs

DJI explique que la Osmo Pocket 4P est déjà utilisée à Cannes par des réalisateurs, des documentaristes, des créateurs visuels et des cinéastes indépendants. Le constructeur estime que le format ultra compact associé à une qualité d’image beaucoup plus avancée pourrait transformer certaines méthodes de tournage.

L’idée est de permettre des captations plus discrètes, des prises de vue spontanées, des workflows plus mobiles et une production plus légère.

DJI veut clairement profiter de la montée en puissance du « mobile-first filmmaking », où les créateurs utilisent des équipements beaucoup plus compacts tout en cherchant un rendu professionnel.

De grosses améliorations pour les portraits et le vlogging

DJI semble également avoir travaillé particulièrement les prises de vue portrait. La Osmo Pocket 4P promet des tons de peau plus naturels, une profondeur plus cinématographique, une meilleure séparation des sujets, et des portraits plus flatteurs.

Le constructeur vise ici les interviews, le vlogging, les contenus narratifs et les créateurs TikTok et YouTube premium. DJI améliore aussi les fonctions de zoom afin de permettre des cadrages plus flexibles tout en conservant une bonne qualité d’image.

Les performances en basse lumière progressent fortement

La gestion de la basse lumière représente également un gros axe d’amélioration. DJI annonce un nouveau système de capteur, des algorithmes d’imagerie optimisés, une meilleure réduction du bruit et davantage de détails dans les scènes sombres.

Le constructeur explique que la Osmo Pocket 4P a été pensée pour fonctionner dans les paysages urbains nocturnes, les scènes intérieures, les concerts et les environnements peu éclairés.

DJI construit un véritable écosystème cinéma portable

La Osmo Pocket 4P s’intègre également dans l’écosystème plus large de DJI autour des stabilisateurs Ronin, des drones Inspire, des micros DJI Mic et des solutions DJI Power. DJI a notamment présenté la DJI Power 1000 Mini et la DJI Power 2000, comme solutions d’alimentation complémentaires pour les tournages mobiles.

Le groupe cherche clairement à construire une plateforme complète destinée aux créateurs vidéo professionnels et semi-professionnels.

Une nouvelle étape pour DJI

Avec la Osmo Pocket 4P, DJI semble vouloir repositionner sa petite caméra stabilisée comme un véritable outil de production capable d’aller bien au-delà du simple vlogging. Le constructeur tente surtout de combler l’écart entre les caméras cinéma professionnelles, les smartphones et les équipements mobiles ultra compacts.

Et dans un contexte où les créateurs cherchent de plus en plus des solutions légères, discrètes, rapides à utiliser, mais capables de produire une image premium, la Osmo Pocket 4P pourrait rapidement devenir l’une des caméras les plus intéressantes pour les créateurs mobiles en 2026.

DJI n’a pas encore communiqué les prix ni les différentes configurations commerciales, mais la caméra sera disponible prochainement via les canaux officiels de la marque et ses revendeurs partenaires.