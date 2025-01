En quoi le Galaxy S25 Ultra est-il différent des précédents modèles Ultra ?

Samsung continue de consolider sa domination sur le marché des smartphones Android haut de gamme avec le lancement du Galaxy S25 Ultra. Bien qu’il ne réinvente pas complètement la roue, le Galaxy S25 Ultra améliore divers aspects de ses prédécesseurs, les Galaxy S24 Ultra et S23 Ultra, tout en introduisant des fonctionnalités de pointe comme des améliorations en IA, un design plus ergonomique, et une durée de vie logicielle exceptionnelle.

Le Galaxy S25 Ultra adopte un design plus plat et épuré, aligné avec les modèles standard de la série S. Les coins sont plus arrondis, offrant une meilleure prise en main par rapport aux bords plus tranchants des modèles précédents.

C’est également le modèle Ultra le plus fin et le plus léger à ce jour. Avec un poids réduit de 16 g par rapport au S23 Ultra et de 15 g par rapport au S24 Ultra, il est nettement moins imposant. Le châssis en titane (introduit sur le S24 Ultra) revient, accompagné du Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière et du tout nouveau Gorilla Armor 2 sur l’écran. Ce dernier améliore la résistance aux rayures de 29 % tout en réduisant les reflets.

En termes de coloris, Samsung adopte pleinement son esthétique titane avec des options comme Bleu Titane, Gris Titane, Noir Titane et Argent Titane.

Galaxy S25 Ultra, écran plus grand et plus lumineux

Le Galaxy S25 Ultra est doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, légèrement plus grand que celui des S24 et S23 Ultra (6,8 pouces). Cette augmentation est permise par une réduction des bordures de 15 %.

La luminosité reste impressionnante avec un pic de 2 600 nits, une caractéristique déjà introduite avec le S24 Ultra, contre 1 750 nits pour le S23 Ultra. En nouveauté, la fonction ProScaler améliore la qualité des contenus en basse résolution de 43 %, ce qui est particulièrement utile pour le streaming sur des applications limitées en résolution.

Performances et IA

Le Snapdragon 8 Elite for Galaxy fait ses débuts sur le Galaxy S25 Ultra, offrant des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 (S24 Ultra) et au Gen 2 (S23 Ultra).

Cependant, le vrai changement en 2025 est l’intégration de l’IA. Avec One UI 7, le S25 Ultra introduit des Agents IA, capables de réaliser des tâches complexes entre différentes applications grâce à des interactions vocales ou textuelles. Par exemple, vous pouvez demander à l’IA de chercher un restaurant, d’ajouter une réservation à votre calendrier, et de l’envoyer à un ami en un seul prompt.

Des fonctionnalités comme Entourer pour chercher sont également enrichies pour reconnaître des sons dans les vidéos, tandis que Now Brief offre des résumés personnalisés matin et soir directement sur l’écran d’accueil.

S Pen: Une régression surprenante

Le S Pen reste intégré, mais perd sa connectivité Bluetooth (BLE). Cela signifie la fin des fonctionnalités, comme les commandes gestuelles à distance ou l’utilisation comme déclencheur pour l’appareil photo.

Samsung affirme que moins de 1 % des utilisateurs utilisaient ces options, mais cela pourrait décevoir certains adeptes.

Caméras : De subtiles améliorations

Bien que le système photo ne soit pas révolutionné, on note des améliorations clés :

Capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels (contre 12 mégapixels auparavant) pour des macros et des photos en basse lumière plus détaillées.

Capteur principal de 200 mégapixels, ainsi que les téléobjectifs de 10 mégapixels (zoom 3x) et 50 mégapixels (zoom 5x), restent inchangés.

Adieu au zoom périscopique 10x, présent sur le S23 Ultra.

En vidéo, des filtres spatiaux-temporels améliorent les prises en basse lumière, et la nouvelle option Galaxy Log permet des corrections colorimétriques professionnelles en post-production.

Logiciel et longévité

Le S25 Ultra sort avec Android 15 et One UI 7, accompagné de la promesse de 7 ans de mises à jour logicielles et de sécurité. Cela le place bien au-dessus du S23 Ultra, qui est limité à Android 17 et recevra des mises à jour jusqu’en 2028.

Batterie et charge

La batterie reste à 5 000 mAh, avec des vitesses de charge de 45 W filaire et 15 W sans fil. Aucun progrès ici, mais l’efficacité accrue du Snapdragon 8 Elite devrait offrir une meilleure autonomie au quotidien.

Faut-il passer au Galaxy S25 Ultra ?

Depuis un Galaxy S23 Ultra : Si vous recherchez un design plus fin, un écran plus grand, une meilleure caméra ultra grand-angle et une expérience IA enrichie, l’upgrade vaut le coup.

Depuis un Galaxy S24 Ultra : Les différences sont minimes et pourraient ne pas justifier un changement immédiat.

Premier Galaxy Ultra : Le Galaxy S25 Ultra est le choix évident, grâce à sa durabilité, son IA avancée, et son cycle de mises à jour prolongé.

Le Galaxy S25 Ultra n’est pas une révolution, mais plutôt une évolution raffinée. Avec des améliorations en design, en IA et en durabilité, il reste le choix de prédilection pour ceux qui recherchent le summum des smartphones Android.